鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 09:28

中東戰火延燒一個多月，華爾街卻彷彿按下了「靜音鍵」。美股近日不僅無視地緣風險，更上演強勢的逆襲大戲。

「市場已宣布勝利！」標普反彈10%、那指十連漲：投資人「恐慌式買入」 不再管荷姆茲海峽(圖:shutterstock)

自 3 月 27 日以來，標普 500 指數累計反彈近 10%，以科技股為主的那斯達克指數 100 指數同期漲幅更高達約 12%，且連續 10 個交易日收漲，創 2021 年以來最長紀錄。

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最具代表性的是，標普 500 指數在周一 (13 日) 的交易中徹底收復自美伊戰爭爆發以來全部失土，宣告市場情緒已從極度恐慌轉向某種詭異的平靜。

面對這波無視現實的漲勢，高盛交易台 Delta One 部門負責人 Rich Privorotky 直言：「市場似乎已單方面宣布贏得與伊朗的『戰爭』。」

Privorotky 觀察到，儘管戰事未歇，但胡塞武裝在紅海並未升級行動，停火協議也未被打破。

高盛策略師 Chris Hussey 也感嘆，在邁向最終和平的坎坷道路上，股市作為前瞻性工具，顯然已等不及要計價「衝突即將結束」的劇本了。

BCA Research 投資策略師 Doug Peta 則一針見血地指出，無論是股市還是金融圈，眼下已不太在乎荷姆茲海峽的局勢了。

這輪由「不在乎」催生的反彈，底氣來自科技巨頭的暴力拉升。身為 AI 領頭羊的美股「七巨頭」(Mag 7) 持續發威，單日勁揚 3%，在過去 10 個交易日中累計飆升 15%。

晶片類股更是反彈急先鋒。《彭博資訊》數據顯示其獲利預期在短短 3 個交易日內跳升約 10%。

高盛數據更揭示一個驚人的事實：輝達和美光這兩家公司預計將貢獻本季標普 500 指數 EPS 成長逾 50%。

這種狂熱不僅限於股市，資金正從避險資產瘋狂撤離。美債殖利率隨油價下跌而走低，比特幣突破 76000 美元大關，美元則抹去戰爭爆發後的全部漲幅。市場流動性顯著修復，標普的流動性已從低谷大幅回升。

推動這波「恐慌式買進」的幕後推手，是機構資金的極端博弈。資深交易員透露，資金流向幾乎是單向的，CTA(商品交易顧問) 和各類客戶都在瘋狂追漲。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，機構投資人在拋售潮後重新專注於基本面，而強勁的數據提供了支撐。

然而，這更像是一場「空頭回補」的逼空大戰。高盛數據顯示，長線基金和避險基金反而在淨賣出，將籌碼倒給積極買進的 CTA 基金。

高盛分析指出，美股「7 巨頭」的強勢得益於地緣避險部位的回補、資金騰挪結束以及財報季的強勁預期。

不過，基本面的接力棒似乎穩住陣腳。摩根大通、花旗等銀行業巨頭本周交出的第一季成績單顯示，儘管面臨通膨和地緣政治烏雲，美國家庭和企業狀況依然穩健。通膨數據的回落也為市場吃了顆定心丸。

但詭異的是，股市與油市出現罕見背離。美國紐約 WTI 原油跌破 91 美元關口，因市場預期伊朗恐暫停部分石油出口來換取談判空間，但原油遠期曲線卻顯示供應中斷的解決尚需時日，這與股市「任務完成」的樂觀形成了鮮明對比。

儘管市場情緒高漲，華爾街老手仍保持警戒。RBC 策略師 Lori Calvasina 警告，戰爭不確定性隨時可能引發「成長恐慌式」的深度回調。

Hackett 也認為，在和談取得實質進展前，標普很難突破歷史高點，而債券投資人更對通膨數據的可持續性持懷疑態度。

投資老手 Ed Yardeni 雖然樂觀地認為標普已在 3 月 30 日觸底，但也承認市場正在學會「與戰爭共存」。