「市場已宣布勝利！」標普反彈10%、那指十連漲：投資人「恐慌式買入」 不再管荷姆茲海峽
鉅亨網編譯陳韋廷
中東戰火延燒一個多月，華爾街卻彷彿按下了「靜音鍵」。美股近日不僅無視地緣風險，更上演強勢的逆襲大戲。
自 3 月 27 日以來，標普 500 指數累計反彈近 10%，以科技股為主的那斯達克指數 100 指數同期漲幅更高達約 12%，且連續 10 個交易日收漲，創 2021 年以來最長紀錄。
最具代表性的是，標普 500 指數在周一 (13 日) 的交易中徹底收復自美伊戰爭爆發以來全部失土，宣告市場情緒已從極度恐慌轉向某種詭異的平靜。
面對這波無視現實的漲勢，高盛交易台 Delta One 部門負責人 Rich Privorotky 直言：「市場似乎已單方面宣布贏得與伊朗的『戰爭』。」
Privorotky 觀察到，儘管戰事未歇，但胡塞武裝在紅海並未升級行動，停火協議也未被打破。
高盛策略師 Chris Hussey 也感嘆，在邁向最終和平的坎坷道路上，股市作為前瞻性工具，顯然已等不及要計價「衝突即將結束」的劇本了。
BCA Research 投資策略師 Doug Peta 則一針見血地指出，無論是股市還是金融圈，眼下已不太在乎荷姆茲海峽的局勢了。
這輪由「不在乎」催生的反彈，底氣來自科技巨頭的暴力拉升。身為 AI 領頭羊的美股「七巨頭」(Mag 7) 持續發威，單日勁揚 3%，在過去 10 個交易日中累計飆升 15%。
晶片類股更是反彈急先鋒。《彭博資訊》數據顯示其獲利預期在短短 3 個交易日內跳升約 10%。
高盛數據更揭示一個驚人的事實：輝達和美光這兩家公司預計將貢獻本季標普 500 指數 EPS 成長逾 50%。
這種狂熱不僅限於股市，資金正從避險資產瘋狂撤離。美債殖利率隨油價下跌而走低，比特幣突破 76000 美元大關，美元則抹去戰爭爆發後的全部漲幅。市場流動性顯著修復，標普的流動性已從低谷大幅回升。
推動這波「恐慌式買進」的幕後推手，是機構資金的極端博弈。資深交易員透露，資金流向幾乎是單向的，CTA(商品交易顧問) 和各類客戶都在瘋狂追漲。
Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，機構投資人在拋售潮後重新專注於基本面，而強勁的數據提供了支撐。
然而，這更像是一場「空頭回補」的逼空大戰。高盛數據顯示，長線基金和避險基金反而在淨賣出，將籌碼倒給積極買進的 CTA 基金。
高盛分析指出，美股「7 巨頭」的強勢得益於地緣避險部位的回補、資金騰挪結束以及財報季的強勁預期。
不過，基本面的接力棒似乎穩住陣腳。摩根大通、花旗等銀行業巨頭本周交出的第一季成績單顯示，儘管面臨通膨和地緣政治烏雲，美國家庭和企業狀況依然穩健。通膨數據的回落也為市場吃了顆定心丸。
但詭異的是，股市與油市出現罕見背離。美國紐約 WTI 原油跌破 91 美元關口，因市場預期伊朗恐暫停部分石油出口來換取談判空間，但原油遠期曲線卻顯示供應中斷的解決尚需時日，這與股市「任務完成」的樂觀形成了鮮明對比。
儘管市場情緒高漲，華爾街老手仍保持警戒。RBC 策略師 Lori Calvasina 警告，戰爭不確定性隨時可能引發「成長恐慌式」的深度回調。
Hackett 也認為，在和談取得實質進展前，標普很難突破歷史高點，而債券投資人更對通膨數據的可持續性持懷疑態度。
投資老手 Ed Yardeni 雖然樂觀地認為標普已在 3 月 30 日觸底，但也承認市場正在學會「與戰爭共存」。
對投資人而言，這或許又是一堂關於「市場總是跑在現實前面」的生動課程，只是這次，它跑得有點太快了。
延伸閱讀
- 諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：中東危機將進一步加強中國在再生能源領域的主導地位
- 軟體股終於加入科技股漲勢 美股有望更快創新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至4.69元，預估目標價為49.70元
- 川普：美伊和平談判可能未來兩天內恢復
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇