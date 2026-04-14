鉅亨網編譯許家華 2026-04-15 07:20

根據航空數據公司 OAG 估算，若美國航空與聯合航空合併，兩者在美國國內市場的市占率將接近 40%。

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《彭博》報導，聯合航空執行長 Scott Kirby 今年稍早曾向川普政府提出與美國航空整合的構想。不過，無論是美國航空還是聯合航空，對此都拒絕評論，白宮也未立即回應相關消息。

市場對此消息迅速做出反應。美國航空股價周二 (14 日) 大漲 8%，但年初以來跌幅仍超過 20%；聯合航空股價則上漲逾 2%，使今年以來跌幅收斂至約 13%。Seaport Research Partners 航空分析師 Daniel McKenzie 認為，股價波動比較像是空頭回補，而不是市場真的賦予合併構想正當性。他直言，這筆交易將是「一提出就注定失敗」，即便主管機關可能會「禮貌性」審查，最終也難敵外界強烈反彈。

多名專家對交易過關機率持悲觀看法。康乃爾大學法學教授 George Hay 表示，這將是航空業史上規模最大的合併案，他幾乎看不到法院有任何可能放行。顧問公司 ICF 資深副總裁 Samuel Engel 也說，如果美國司法部對這種規模與集中度的交易都不反對，那麼幾乎很難想像還有什麼交易會被反對。他指出，航空業整併往往讓業者更能控制運能，進而推升票價，這也是反壟斷審查時的重要考量。

TD Cowen 航空分析師 Tom Fitzgerald 則指出，美國航空與聯合航空若真的合併，勢必得在不少航線上進行大幅資產或航權處分，特別是那些合併後只剩 1 至 2 家航空公司經營的航線。依目前統計，符合這類條件的航線多達 289 條。

儘管如此，川普政府近期對航空業整併釋出的訊號，較過去幾屆政府顯得友善。美國運輸部長 Sean Duffy 上周受訪時表示，航空業確實存在一些整併空間。他說，總統川普「喜歡看到大型交易發生」，若真有合併案，政府「將會審查」。

這波整併傳聞，也出現在航空業獲利面臨壓力之際。近期航空燃油成本大幅攀升，而燃油正是僅次於人事成本的第二大支出來源。為節省成本，多家航空公司正削減運能規劃，而供給收縮也可能進一步推高機票價格。

達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 上周在財報電話會議中表示，自己職涯中看過航空業多次動盪，但高油價始終是最強烈的產業變局催化劑，會讓強者脫穎而出，也迫使較弱的業者理性化、整併，甚至被淘汰。他並強調，達美目前處於有利位置。達美早在 2008 年就完成與西北航空 (Northwest Airlines) 的合併，因而比之後才整併的同業更早取得規模優勢。現在的美國航空，則是 2013 年與全美航空 (US Airways) 合併後的產物。值得注意的是，包括 Kirby 與美國航空執行長 Robert Isom 在內的多名現任航空業高層，都曾在全美航空體系任職。

Kirby 與老東家美國航空之間的競爭也延續多年。Kirby 在 2016 年遭美國航空解職，此後雙方持續在芝加哥等關鍵市場正面交鋒。從獲利能力來看，達美與聯合航空目前已拿下美國航空業大部分利潤，而美國航空則落後這兩家競爭對手，尤其近年在爭取高消費旅客方面表現不如預期。根據公司申報資料，美國航空去年淨利為 1.11 億美元，營收為 546 億美元；聯合航空去年淨利則達 33.5 億美元，營收為 590 億美元，獲利規模明顯高出許多。