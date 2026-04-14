美財長貝森特：儘管有伊朗戰爭 但今年美經濟成長率仍可能超過3%或3.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 07:35

美國財政部長貝森特周二表示，儘管美以戰爭對伊朗造成影響，但美國經濟基本面依然強勁，今年經濟成長率仍可能超過 3% 或 3.5%。

貝森特在華盛頓舉行的一場直播活動上說：「我認為經濟基本面依然強勁，我確實認為，今年的經濟成長仍可輕鬆超過 3% 或 3.5%。」

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貝森特認為，國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行下調全球經濟成長預期並提高通膨預期是反應過度。

由於美伊戰爭導致的能源價格飆升，IMF 周二調降成長展望 。

美伊戰爭推高國際油價，震撼了全球市場，導致荷姆茲海峽被封鎖。 戰前，全球約 20% 的石油和天然氣出口通過該海峽運輸。

貝森特還評論了美國對其他國家徵收的關稅，稱在最高法院 2 月裁定美國總統川普根據緊急狀態法徵收全球關稅時越權後，這些關稅可能在 7 月恢復到以前水準。

他也再次呼籲 Fed 降息，並稱他理解 Fed 官員希望在降息前觀察與戰爭相關的經濟發展情況。

他還說，由美國總統川普提名的 Fed 主席人選華許來領導下一輪貨幣政策調整也是合理的。