鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-15 10:00

《CNBC》報導，摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周二 (14 日) 表示，儘管人工智慧 (AI) 最終可能幫助企業防禦網路攻擊，但目前反而讓系統變得更脆弱。

戴蒙指出，摩根大通正在測試 Anthropic 最新推出模型 Mythos，作為其在推動 AI 應用同時防範惡意攻擊的一環。

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他在該銀行財報電話會議中表示，「AI 讓情況變得更糟，也更困難。它確實帶來額外漏洞，但或許未來也會提供更好的防禦方式。」

當記者詢問 Mythos 時，戴蒙的回應似乎是在呼應 Anthropic 先前的警告，即該模型已在企業軟體中發現數千個漏洞。

他表示，「我認為你看到的就是事實，它顯示還有更多漏洞需要被修補。」

這番言論凸顯出，AI 雖被企業視為提升生產力的利器，但同時也演變為重大風險來源，為駭客提供新的攻擊手段。上周，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 召集多家銀行執行長開會，討論 Mythos 帶來的潛在風險。

戴蒙表示，作為全球市值最大銀行之一，摩根大通多年來持續投入大量資源強化資安，包括建立專業團隊並與政府機構密切合作。

他談到，「我們投入大量資金，擁有頂尖專家，也與政府保持密切聯繫。這是一項全天候的工作，我們一直都在做。」

儘管如此，戴蒙警告，風險不僅限於單一機構，因為金融體系之間相互連接。「這並不代表銀行依賴的所有系統都同樣受到良好保護。銀行與交易所及其他系統相互連結，這會帶來額外風險層。」

摩根大通財務長 Jeremy Barnum 表示，業界早已意識到 AI 在資安領域的雙面性。「這些工具能更容易找出漏洞，但同時也可能被惡意人士用於發動攻擊。」他補充，Anthropic 等公司近期的技術進展只是加劇了這項趨勢。

戴蒙也強調，儘管先進 AI 工具重要，傳統資安措施仍不可或缺。