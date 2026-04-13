鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-14 07:26

《Yahoo Finance》報導，在美國與伊朗衝突升溫之際，半導體股成為市場最火熱交易之一。

這乍看之下這似乎有些反直覺，因為戰爭通常會增加企業高層在下單採購半導體時的不確定性與謹慎程度。

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然而，根據 BTIG 策略師 Jonathan Krinsky 周一 (13 日) 提供的最新數據，費城半導體指數創下 2002 年以來最大規模的八日連漲。

Krinsky 表示，「半導體股持續無視各種不利因素，儘管我們對在此時追高持保留態度，但在趨勢與動能未停止之前，仍必須予以尊重。」

費城半導體指數為市值加權指數，涵蓋 30 家從事半導體設計、製造、銷售與分銷的美國大型企業。

這四檔晶片股在過去八個交易日全面走強。記憶體大廠美光大漲 31%、博通上漲 27%、AMD 上漲 25%，輝達則上漲 14%。

基本面利多加持 台積電財報亮眼

除了動能強勁外，近期基本面利多也進一步推升半導體族群表現。

這間全球最大半導體製造商的第一季營收年增 35%，達到創紀錄的 1.134 兆新台幣 (約 356 億美元)，也是該公司季度營收首次突破兆元大關，且明顯高於先前財測上緣。

3 月單月營收更大增 45%，約達 130 億美元，顯示 AI 景氣循環正進一步加速升溫。