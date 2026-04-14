中東供應受阻 IEA警告：歐洲最快6月恐現航空燃油短缺

鉅亨網編譯許家華 2026-04-15 04:30

在伊朗戰爭衝擊能源供應之際，國際能源署 (IEA) 警告，若歐洲無法完全替代來自中東的航空燃油供應，最快可能在 6 月出現實體短缺風險，對航空運輸與旅遊旺季造成衝擊。

（圖：REUTERS/TPG）

根據 IEA 最新月報，2025 年全球航空燃油與煤油需求平均達每日 780 萬桶，其中波斯灣地區出口約 40 萬桶 / 日，是全球市場最大供應來源之一。對歐洲而言，中東供應依賴程度更高，約 75% 的淨進口航空燃油來自該地區，規模接近每日 37.5 萬桶，顯示其供應結構高度集中。

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報告指出，若歐洲能完全替代來自中東的進口來源，現有庫存仍足以支撐 2026 年需求。然而，替代能力不足將迅速引發風險。IEA 設定的關鍵門檻為庫存可支撐需求天數，若低於 23 天，部分機場將出現實體短缺與需求破壞現象。自 2020 年以來，歐洲庫存水準尚未跌破 29 天。

情境分析顯示，若歐洲僅能替代 75% 的中東供應，庫存將於 8 月跌破 23 天警戒線，難以支應夏季航空旺季需求；若僅能替代 50%，則庫存將提前在 6 月觸及臨界水準，意味著部分機場可能面臨燃料短缺壓力。

歐洲各國情況差異顯著。西班牙因庫存充足，甚至為航空燃油淨出口國；但英國作為區域最大消費國，約 65% 的需求依賴進口，對供應中斷更為敏感。

分析指出，伊朗戰爭已對中東能源供應鏈造成嚴重干擾，尤其荷姆茲海峽運輸受阻，進一步加劇全球油品流動不確定性。該水道承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸，對航空燃油市場亦具關鍵影響。

隨著夏季旅遊旺季臨近，航空燃油供應緊張可能推升票價並影響航班運作。市場人士認為，若替代供應未能及時到位，歐洲航空業將面臨成本上升與運力調整的雙重壓力，進一步擴大戰爭對全球經濟的外溢影響。