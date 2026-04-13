鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 19:00

美國總統川普周日 (12 日) 正式宣布，美國海軍將立即對所有試圖進出荷姆茲海峽的船隻實施全面封鎖，並授權軍方在國際水域攔截任何曾向伊朗支付「通行費」的船隻。

美軍中央司令部隨後也宣布「封鎖令」將在美東時間周一 (13 日) 上午 10 時正式生效。這一極具挑釁意味的命令緊隨美伊在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的第三輪高層談判破裂之後，標誌著中東局勢驟然升級。

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川普周日在 Truth Social 上強硬表態，美國不僅要封鎖海峽，還將著手清除伊朗佈設的水雷，並調集更多掃雷艦前往波斯灣，即使承認清理工作需要一段時間。

根據美國中央司令部聲明，確認封鎖涵蓋範圍囊括所有進出伊朗港口及其在阿拉伯灣、阿曼灣沿海區域的船隻，但美方刻意劃清界限，聲稱不會阻礙往返於非伊朗港口、單純借道海峽的國際商船。

然而，川普的「雙軌制」策略並未掩蓋其真實意圖，他直言此舉旨在切斷伊朗透過收取「過路費」所獲得的巨額非法收入，進而在經濟上扼殺德黑蘭的戰爭潛力。

川普這種試圖透過軍事封鎖逼迫對手屈服的手段，被外界視為他手中一張極具破壞力的「王牌」。

面對美方軍事高壓與經濟絞殺，伊朗則展現極為強硬的姿態。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍迅速發布無人機監控畫面，宣稱海峽內一切船隻活動均在其武裝部隊的「嚴密監控與完全掌控之下」，並發出嚴厲警告，任何錯誤舉動都將使敵人陷入海峽致命的漩渦。

伊朗最高領袖軍事顧問 Mohsen Rezaei 更毫不客氣地回擊稱，伊朗絕非能被社群媒體貼文或幻想方案封鎖的地方。

就在美國宣布封鎖令同一天，伊朗還高調公佈此前驅離美國軍艦的影片細節，顯示兩艘試圖闖入海峽的美軍驅逐艦在被伊朗巡弋飛彈鎖定後被迫撤退，此舉無疑是對川普封鎖宣言的公然嘲諷。

伊朗議會高層也接連發聲，強調荷姆茲海峽是伊朗的絕對紅線，其管理權不容談判，任何敵對國家的艦隊都將被禁止通過。這種對抗使得荷姆茲海峽瞬間變成了全球最危險的火藥桶，戰爭的陰雲密佈在波斯灣上空。

美伊雙方的劍拔弩張直接引爆全球能源市場。在川普宣布封鎖後，市場恐慌情緒瞬間蔓延，國際油價在周一亞洲早盤交易時段應聲暴漲，美國原油價格飆漲 8%，突破每桶 104 美元大關，布蘭特原油價格也大漲 7% 至每桶 102 美元的高點。

分析師指出，荷姆茲海峽承載著全球約五分之一的石油運輸量，一旦這條能源大動脈被實質切斷，全球供應鏈將遭受毀滅性打擊。雖然美國中央司令部試圖安撫市場，表示非伊朗港口的通行不受影響，但航運界對此並不買單。

船舶追蹤機構質疑美軍政策的執行力，指出許多與伊朗關聯的油輪常透過更改識別數據、虛假停靠等手段規避追踪，所謂的精準封鎖在操作層面面臨巨大挑戰。

此外，伊朗方面也暗示可能指使其盟友胡塞武裝在曼德海峽製造混亂，進一步加劇全球航運的焦慮。這種不確定性導致保險公司大幅調高保費，許多船東選擇暫時避航，進一步推高了能源運輸成本。

深入剖析川普的封鎖決策，核心邏輯在於透過極限施壓來打破外交僵局。在巴基斯坦舉行的美伊談判中，雙方在荷姆茲海峽管控、資產解凍及濃縮鈾等核心議題上分歧嚴重，尤其是伊朗拒絕放棄對海峽的實際控制權，這讓急於在期中選舉前取得外交突破的川普倍感沮喪。

專家認為，川普試圖複製過去透過海上封鎖打壓對手經濟的模式，但這並非沒有代價。一方面，封鎖行動需要調動大量海軍資源，且極易引發擦槍走火，將美國拖入另一場「永無止境」的地區衝突；另一方面，油價飆升將直接衝擊美國國內經濟，推高通膨，進而威脅共和黨在中期選舉中的選情。

川普政府內部也存在分歧，部分官員擔憂這會耗盡美國的關鍵彈藥，並引發國內反戰情緒。

儘管如此，川普似乎已下定決心，他在接受採訪時甚至暗示若伊朗繼續頑抗，美國不排除恢復對伊朗境內基礎設施的有限軍事打擊。

專家指出，這種「邊打邊談」、軍事與經濟手段並用的策略，既顯示川普急於求成的心理，也暴露美國在應對伊朗問題上的戰略焦慮。

從軍事角度來看，要在荷姆茲海峽這樣一個地理狹窄、伊朗岸防火力密集的區域執行長期封鎖任務，對美國海軍而言堪稱嚴峻挑戰。

儘管美軍擁有強大的航空母艦打擊群和飛彈驅逐艦，但伊朗憑藉著大量的快艇、無人機、反艦飛彈及水雷構築了不對稱作戰優勢。

美國海軍戰爭學院的專家也承認，在複雜的沿海環境中，美軍的臨檢權行使和技術優勢將大打折扣。

更尷尬的是，川普呼籲北約及波斯灣盟友協助護航的請求回應寥寥無幾，英國已明確表示不參與封鎖行動，這讓美國在很大程度上必須獨自承擔這項高風險任務。