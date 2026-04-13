鉅亨網編輯林羿君 2026-04-13 12:00

在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？

美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事。(圖:shutterstock)

白宮內部的經濟算盤

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自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在短時間內落幕，對華爾街金融市場及大眾民生消費可能造成的衝擊。

許多人警告應避免長期作戰，並為可能延長的衝突擬定各種預演情境。《華爾街日報》引述消息人士報導，貝森特與總統討論了若戰火延續 8 到 12 週，財政部可採取的多項應變措施，同時評估美國在汽油價格飆漲時的脆弱性。

貝森特指出，他認為受戰爭導致能源價格波動影響最大的區域，將會是亞洲與歐洲。

全力止損以穩定民生指標

為了應對潛在危機，美國財政部上個月發布了一項短期授權，允許銷售已在海上運輸的伊朗原油。同時，國家經濟會議主席哈塞特也針對戰爭對美國經濟的潛在衝擊向川普提供建言。

白宮發言人德賽表示，行政團隊一直與企業代表密切對抗，研議如何減輕衝擊。德賽強調，川普對戰爭引發的「短期動盪」早有定見，政府正與民間部門通力合作，致力於化解這些干擾。

眾所皆知，川普在考量決策時，向來會密切觀測股市與經濟現況。自二月下旬美軍發動攻擊以來，川普對於何時結束戰事，曾多次發表立場不一的言論。

物價壓力與市場的恐慌情緒

美國 3 月份消費者物價指數（CPI）較去年同期成長 3.3%，增幅高於 2 月份的 2.4%。油價曾一度飆升至每桶 100 美元以上才回落，而汽油價格則站上每加侖 4 美元。股市則是上下震盪，時常隨著川普對戰爭的評論起伏。

川普在接受福斯新聞訪問時宣稱，他的經濟團隊支持攻擊決定，他告訴顧問們：「雖然我們現在經濟狀況極佳，但還是得去伊朗走一趟，阻止他們擁有核武器。」

據稱顧問們皆表示贊同。不過，川普也坦承，他不確定汽油價格是否能在期中選舉前降下來。

石油巨頭與金融界的嚴峻警告

摩根大通執行長戴蒙在近期致股東函中直言，若戰事持續，將引發「石油與大宗商品價格的重大衝擊」，並重塑全球供應鏈，進而導致通膨更具黏性，最終迫使利率攀升。

此外，企業界也私下提出告誡。據悉，美國三大石油公司的執行長近期曾警告能源部長賴特與內政部長伯格姆，指出荷姆茲海峽承載全球每日 20% 的石油與液化天然氣供應，一旦該航道長期封閉，將嚴重擠壓全球燃料供應鏈，使能源危機急遽惡化。

產業鏈的連鎖反應與焦慮

雪佛龍執行長沃斯上個月在休士頓的能源會議上表示，金融市場尚未完全領會石油實體流通受阻的嚴重性。即便政府官員在會中安撫業者，稱海峽堵塞會在數週內而非數月內解決，但部分企業高層私下對這種樂觀態度感到不滿，認為衝突帶來的不確定性讓投資計畫難以推展。

長期擔任川普經濟顧問的摩爾曾表示，若美軍能在開戰一個月內撤出並重啟海峽，油價有望回落至每桶 70 美元左右，但他對油價上漲的趨勢仍深感不安。

農民的生計保衛戰

除了能源，農業也深受威脅。農業部長羅琳斯近期向農業遊說團體表示，她會將農民對肥料價格飆漲的擔憂直接呈報總統。

美國黃豆協會主席雷格蘭指出，由於全球約半數的尿素與近三分之一的氨水（皆為重要肥料原料）需經由荷姆茲海峽運輸，航道關閉形同農民的緊急危機。

雷格蘭強調，農民向政府表達訴求的核心觀點與其他經濟界人士一致：這場戰爭絕對不能拖延。