鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-13 15:30

隨着美伊開啟為期兩周的停火協議，金融市場在即將進入財報季之際，獲得了短暫的喘息空間。儘管市場波動預計仍將持續，且軟體板塊近期表現低迷，但多位華爾街策略師認為，現在正是「跳入」科技股市場、逢低布局的絕佳時機。

華爾街策略師看好科技股：伊朗停火提供進場良機 AI仍是核心驅動力(圖:shutterstock)

近期軟體股承受巨大壓力，iShares 擴展科技軟體板塊 ETF (IGV-US) 在過去一個月內重挫 12%，表現遠遜於小幅上漲的標普 500 指數。FedWatch 創建人 Ben Emons 指出，市場顯然出現了「過度反應」，這使得部分軟體股變得極具吸引力。

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具體個股方面，大數據分析商 Palantir (PLTR-US) 過去一周股價下跌 14%，儘管面臨空頭大師貝瑞 (Michael Burry) 的批評，但也獲得了川普總統的支持。Gibbens Capital 首席投資官 Mark Gibbens 形容該股是被「連同洗澡水一起倒掉」，目前正是進場點。

此外，網路安全巨頭 Palo Alto Networks (PANW-US) 今年以來股價下跌逾 8%，但分析師認為企業對資訊安全的需求不受宏觀環境影響，目前該股正處於難得的「折價」交易階段。

另一方面，Oracle (ORCL-US) 雖然在過去一周下跌約 4%，且公司宣布將裁員 3 萬人，但同時也正在加大對 AI 基礎設施的支出。Pivotal Advisors 執行長 Tiffany McGhee 強調，Oracle 擁有強勁的現金流與雲端基礎設施實力，已成為 AI 浪潮中的關鍵參與者。

作為 AI 領域的指標股，輝達 (NVDA-US) 近期股價陷入盤整，目前前瞻本益比僅約 21 倍。Mark Gibbens 認為，在最具主導地位的半導體領域進行配置仍是明智之舉。

至於「美股七巨頭」的其他成員，雖然部分估值被認為過高，但分析師指出，微軟 (MSFT-US) 在 Azure 雲端的統治力，以及 Alphabet (GOOGL-US) 在 DeepMind 和 Waymo 等領域的多元發展，仍能持續釋放長期價值。