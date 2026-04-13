鉅亨網新聞中心 2026-04-13 09:40

億萬富翁馬斯克旗下的 X 平台宣佈推出全新獨立加密聊天應用程式 XChat。這款被外界戲稱為「馬斯克版微信」的新作，象徵著 X 平台向「Everything App（全能應用程式）」願景邁出了關鍵一步，引發全球科技圈高度關注。

XChat 將於 4 月 17 日正式登陸蘋果 App Store 開放全球下載，Android 版本則預計於隨後推出。值得注意的是，這款應用程式罕見地支援簡體中文，並同步在中國區 App Store 上架，展現出對中文用戶市場的重視。

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然而，下載門檻亦相對較高，使用者設備需升級至 iOS/iPadOS 26.0 以上版本，且限定年滿 16 歲的用戶使用。

在技術架構與安全性方面，XChat 展現了極高的規格。該應用程式採用 Rust 語言開發，主打端對端加密技術，並官方承諾全程無廣告、不追蹤用戶數據，致力於提供純淨且安全的通訊環境。

其功能除了支援傳統的文字、圖片、文件傳輸及音視頻通話外，更突破性地支持高達 481 人的大型群聊。

隱私保護更是其核心賣點，提供包括閱後即焚、雙向撤回，以及防止截圖或截圖提醒等深度安全功能，確保訊息僅收發雙方可見。

XChat 的另一大亮點在於深度整合了 Grok AI 大模型。用戶在聊天過程中可以直接調用 AI 處理複雜文件或規劃個人行程，將生產力工具與通訊軟體無縫結合。在帳號系統上，XChat 徹底捨棄了手機號碼註冊，直接與 X 帳號系統綁定。

雖然這提升了用戶體驗，但對中國的一般用戶而言，由於目前無法直接訪問 X 服務，登入可能仍面臨挑戰。因此，初期目標客群預計將集中在留學生、海外華人、跨國辦公人士以及具備國際網絡存取權限的特殊用戶群。

馬斯克此前曾多次在公開場合表達對「微信模式」的讚賞，認為國外用戶在多個 App 之間頻繁切換的體驗遠不如中國「一個微信包辦生活」來得優雅。