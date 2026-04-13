鉅亨網編輯林羿君 2026-04-13 08:05

《華爾街日報》引述消息人士報導，美伊談判破局後，川普總統及其幕僚正研議在持續封鎖荷姆茲海峽之餘，重啟對伊朗的有限度軍事打擊。

這項決策是在巴基斯坦協商破裂後的數小時內，川普於佛羅里達州多羅度假村進行多方諮詢時，所列入的關鍵選項。

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川普也可能恢復全面的轟炸行動，不過官員表示，考慮到這可能進一步破壞區域穩定，以及本人對長期軍事衝突的厭惡，這一選項可能性較低。此外，川普也考慮採取短期封鎖，並施壓盟國在未來承擔更多護航責任。

在結束高爾夫行程與幕僚討論期間，川普雖承諾持續封鎖並威脅鎖定伊朗基礎建設，但對外交方案仍持開放態度。他受訪時直言，儘管不願兵戎相見，但伊朗的海水淡化廠與發電廠，均是極易擊中的目標。

白宮發言人則強調，封鎖行動已終結了伊朗的勒索行徑，總統將保留所有後續選項，並駁斥外界對具體行動的揣測純屬臆測。

目前美方對進一步談判劃定了嚴格紅線，要求伊朗必須全面開放荷姆茲海峽免稅通行、終止所有濃縮鈾活動並拆除設施、交付高濃縮鈾、接受包含區域盟國在內的廣泛安全架構，同時停止資助真主黨與胡塞武裝等代理人組織。

分析家指出，川普面臨的每一項選擇都伴隨著巨大風險。重啟全面戰爭將耗損美軍關鍵彈藥儲備，並引發國內反戰選民的反彈；然而，若在政權尚未徹底屈服且仍保留核野心的情況下撤軍，則會被德黑蘭視為戰略勝利。

部分專家認為，封鎖海峽已是當前「相對較佳」的策略，因為伊朗政府約半數收入仰賴油氣，封鎖其經濟引擎能向全球能源市場展現美方掌控局勢的決心。

前五角大廈官員克羅尼格分析，此舉能仿效先前對委內瑞拉的成功經驗，將壓力提升至極致，迫使德黑蘭陷入抉擇困局。

前五角大廈官員克羅尼格分析，此舉能仿效先前對委內瑞拉的成功經驗，將壓力提升至極致，迫使德黑蘭陷入抉擇困局。

然而封鎖並非萬靈丹，伊朗在面臨數十年制裁及美以兩國數週的高強度轟炸後，仍展現極強的韌性。美方官員擔憂，在狹窄的荷姆茲海峽執行任務的艦艇，可能面臨突如其來的飛彈或無人機襲擊。

川普在戰爭期間的立場多次擺動，從起初不重視海峽問題轉向現在的全力封鎖，主因是盟國對於全球兩成原油命脈受阻感到極度不安。同時，國內汽油價格攀升也成為共和黨期中選舉的政治隱憂。

即便面臨盟友與企業界對經濟成本的憂慮，經濟顧問摩爾仍建議，必須不惜代價確保荷姆茲海峽通行，以防止全球經濟陷入衰退。川普則將短期的經濟陣痛視為阻止核威脅的必要成本。