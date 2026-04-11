鉅亨網新聞中心 2026-04-11 11:00

《紐約時報》本月 8 日報導指出，面對中東能源供應不穩風險，中國透過大規模建構天然氣儲備體系，已在全球能源安全競爭中建立顯著優勢。其中，位於鹽城的液化天然氣 (LNG) 儲存設施，被視為關鍵象徵。

（圖：Shutterstock)

報導指出，鹽城沿海分布兩排高達 20 層樓的巨型儲氣槽，共計 6 座主要儲存槽，每一座的天然氣儲量可支撐約 2,200 萬人口超過兩個月的家庭用氣需求，周邊另有 4 座規模略小的儲存設施。該區已成為全球規模最大的陸上天然氣儲存槽群之一，南方地區亦布局多處大型儲氣設施，形成全國性的儲備網絡。

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這些基礎建設源於中國過去十年推動的大宗商品儲備戰略，涵蓋豬肉、稻米、稀土與煤炭等資源，目的在於降低海外供應中斷風險。隨著地緣政治衝突升溫，天然氣儲備的重要性進一步提升，並在近期中東戰事中發揮緩衝作用。

中國目前為全球最大天然氣進口國，同時也是最大化肥消費國，而部分化肥製造依賴天然氣作為原料。此外，中國亦擁有全球規模最大的化工產業之一，多數生產流程同樣高度依賴天然氣供應，使能源安全成為經濟運作核心。

在供應來源方面，除海運液化天然氣外，中國亦透過多元渠道降低風險，包括連接中亞與俄羅斯氣田的長距離輸氣管線，以及以煤炭為原料替代天然氣的化工製程。同時，過去十年間透過水力壓裂等技術，中國國內天然氣產量已實現翻倍成長。數據顯示，去年經荷姆茲海峽進口的天然氣僅佔中國總消費量的 6.9%，顯示對中東航道依賴程度相對有限。

長期以來，中國高度關注中東能源運輸路線的潛在風險。約 20 年前即加速發展太陽能、風能與電動車等替代能源，以降低對石油與天然氣的依賴。目前中國僅約 4% 的電力來自天然氣發電，該部分電力可由煤炭迅速替代，部分亦可透過再生能源補足。

報導指出，天然氣儲存本身具高度技術門檻。常見方式為將氣體注入地下鹽穴或枯竭氣田，但受限於地質條件，中國此類儲存空間相對不足，促使其採取將天然氣超低溫液化後儲存在地面儲槽的策略。

根據中國海洋石油集團披露，截至去年 12 月，中國已建成 18 座全球最大規格的液化天然氣儲存槽，其數量超過其他國家同類設施總和的兩倍以上，顯示中國在 LNG 儲存能力上的領先地位。