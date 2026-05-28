〈陸股盤後〉 市場不甩美軍再轟伊朗 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-28 16:30

中國 A 股三大指數 28 日（周四）收盤走高，據《路透社》援引美軍官員消息報導，美軍對一處伊朗軍事設施發動新一輪打擊，擊落多架無人機，但投資人並未在意。

市場不甩美軍再轟伊朗，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

上證綜指 28 日收盤漲 0.12%，報 4,098.64 點；深證成指漲 0.8%，報 15,861.89 點；創業板指漲 1.96%，報 4,125.07 點。

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兩市成交額為人民幣 2.9681 兆元，較前一交易日少 2,704 億元。

據美國《Axios》27 日報導，一名美國高階官員稱，伊朗向一艘美國商船發射了 4 架單向攻擊無人機，美軍擊落這些無人機，並在另一個地面無人機發射單元發射之前對其發動攻擊。

另《CNN》以一名美國官員為消息源報導，美軍 27 日在伊朗發動新一波空襲，目標是一處對美軍及商業航運構成威脅的地點。美軍同時攔截從伊朗發射的數架無人機。

美國總統川普 27 日在白宮舉行的內閣會議上表示，美國同伊朗尚未達成協議，美方對此「不滿意」。

川普說，伊朗非常希望達成協議，「目前他們還未做到」，「我方對此不滿意，但我方會滿意的」。

川普威脅道，「擺在我方面前的只有兩條路：要嘛美伊達成協議，要嘛我方就把活幹完」，意指用軍事手段實現目標。

川普在內閣會議上表示，不急著與伊朗達成協議，伊朗企圖「熬走」他，拖延時間的策略不會奏效，他聲稱「不在乎期中選舉」。

據《CNN》報導，川普在內閣會議上駁斥戰爭恐對美國國內政治造成衝擊的擔憂，稱「你們知道嗎？他們（伊朗）以為能熬得過我，心想：我們撐過去就好，他有期中選舉」。