鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-11 11:10

《Yahoo Finance》報導，伊朗戰爭爆發後首份重要通膨數據顯示，能源價格大幅上漲，推升整體通膨，但尚未傳導至核心通膨。這意味著聯準會 (Fed) 仍可能維持利率不變。

周五 (10 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，3 月物價年增 3.3%，主要受能源價格推動，該項目大漲近 11%。其中汽油價格飆升 21.2%，占當月漲幅約 75%。2 月整體通膨為 2.4%。

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在扣除波動較大的能源與食品後的「核心」通膨方面，CPI 僅小幅上升至 2.6%，高於 2 月的 2.5%。核心通膨被視為預測長期通膨趨勢的較佳指標。

Boockvar Report 策略師、獨立經濟學家 Peter Boockvar 表示，「整體通膨如預期偏熱，但核心通膨較為溫和。」他補充，「不過需要理解的是，較高的能源價格，以及塑膠、包裝等成本，仍需數月時間才會反映在核心通膨上。」

RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示，他預期還需兩到三個月，聯準會才能判斷油價與能源成本上升，是否已開始影響核心服務與商品通膨，以及通膨預期的走向。在此之前，他認為聯準會將維持利率不變。

他指出，「儘管油價與能源衝擊正逐步影響美國經濟，聯準會可以、也應該在供給衝擊初期選擇觀望。目前最合適的政策路徑就是耐心。在風險快速變動的情況下，無論降息或升息都不合理。」

家用產品製造商 WD-40 表示，中東地緣政治動盪推高部分石油相關特殊化學品及其他原料成本，將影響產品價格。公司指出，由於生產與庫存周期，原料成本變動通常需 90 至 120 天才會反映在產品售價上。

達拉斯聯準銀行最新分析則探討，若荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 在不同時間長度內關閉，將如何影響西德州原油價格 (WTI) 及通膨。

研究發現，若封鎖持續一季後結束，核心通膨年化影響在 4 月可能達 0.8 個百分點，之後將隨影響減弱而波動。

部分聯準會官員對忽視油價上漲的影響提出警告，因為通膨已連續五年高於央行 2% 的目標。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林 (Alberto Musalem) 本月稍早指出，近期能源價格上升將在短期內推升整體通膨，並可能部分傳導至核心通膨。

儘管如此，包括穆薩林在內的多數官員，仍傾向維持利率不變。