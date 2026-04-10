鉅亨網編譯段智恆 2026-04-11 03:00

《CNBC》周五 (10 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 本周與多家大型銀行執行長舉行閉門會議，討論 Anthropic 最新人工智慧 (AI) 模型「Claude Mythos」可能帶來的資安風險。此舉顯示，美國政府已將 AI 潛在的網路攻防能力視為金融體系的重要風險來源。

AI太強反成威脅？鮑爾與貝森特會銀行巨頭 聚焦Anthropic新模型資安風險(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，會議於本周二在華府臨時召開，當時多位銀行高層原本已因金融服務論壇董事會會議聚集當地。包括美國銀行 (BAC-US) 執行長莫尼罕 (Brian Moynihan)、花旗 (C-US) 執行長佛瑞塞 (Jane Fraser)、高盛 (GS-US) 執行長索羅門 (David Solomon)、摩根士丹利 (MS-US) 執行長皮克 (Ted Pick) 及富國銀行 (WFC-US) 執行長夏夫 (Charlie Scharf) 均出席，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 則未能與會。

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此次突如其來的會議，凸顯川普政府對 AI 快速發展的高度關注，特別是其可能對金融體系穩定構成威脅。Fed 與財政部均未對會議內容發表評論。

AI 資安能力引發關注 金融體系風險升溫

Anthropic 本周稍早推出「Claude Mythos Preview」，並以有限規模釋出，主因擔憂其強大能力可能遭駭客濫用。該模型被指具備進階網路攻擊與防禦能力，可能被用於自動化駭客行動。

Anthropic 執行長阿莫戴 (Dario Amodei) 表示，若能妥善運用 AI 資安能力，有機會打造更安全的網路環境，但若處理不當，風險同樣顯而易見。過去已有案例顯示，駭客曾利用該公司模型發動攻擊，例如一個中國團體曾使用 Claude 自動化入侵政府與企業系統。

政府與企業角力升溫 Anthropic 面臨監管壓力

在 AI 技術快速演進之際，Anthropic 與美國政府之間的關係亦趨於緊張。國防部先前將該公司列為供應鏈安全風險，並限制其參與相關合約。川普與國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 也曾公開批評 Anthropic 對 AI 軍事用途設限的立場，並下令聯邦機構暫停使用其平台。

儘管如此，國防部在伊朗戰事期間仍持續使用 Claude 系統。近期聯邦上訴法院駁回 Anthropic 要求暫停封殺的申請，使其仍被排除於國防部合約之外，但可繼續與其他政府機構合作，相關法律爭議仍在進行中。

市場亦開始對 AI 資安風險做出反應。上月有報導揭露 Anthropic 內部文件，顯示其模型具備高度網攻能力，導致資安類股一度下跌。分析認為，隨著 AI 能力持續提升，其在資安與金融穩定領域的影響將成為政策與市場關注焦點。