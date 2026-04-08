鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-08 11:10

紐西蘭央行 (RBNZ) 周三 (8 日) 宣布，將官方現金利率 (OCR) 維持在 2.25% 不變。這項決定背後，是中東地區衝突急劇升級帶來的全球供應鏈震盪，以及隨之而來的通膨壓力與經濟復甦放緩之間的艱難平衡。

RBNZ 在一份聲明中說道：「委員會密切關注任何普遍性的通膨壓力，隨時準備採取行動，使通膨率回歸中期目標。若中期通膨預期上升，通膨很可能變得更加持久。不過，疲軟需求和經濟中的閒置產能應會限制成本上漲的轉嫁程度。」

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紐西蘭貨幣政策委員會 (MPC) 預測，隨著燃油價格上漲向運輸、機票和食品等領域傳導，6 月為止一季的通膨率恐攀升至 4.2%。去年末季，該國消費者物價通膨率已升至 3.1%，略超出目標區間上限。

自 2 月 28 日以來，中東局勢的根本轉變重塑了紐西蘭的通膨路徑與成長預期。衝突導致全球能源與石化產品供應大幅收縮，荷姆茲海峽運輸受阻，國際油價過去一個月大幅飆升，精煉產品價格漲幅更為驚人。這些能源不僅是全球供應鏈的核心，也是紐西蘭運輸、農業和包裝等關鍵產業的生命線。受此衝擊，紐國國內通膨壓力短期急升。

與此同時，紐西蘭經濟復甦步伐被迫放緩。在衝突爆發前，該國經濟剛顯露復甦跡象，但高油價直接推高企業營運成本，壓縮利潤空間，並削弱家庭實質購買力。

最新數據顯示，自美以伊衝突爆發以來，紐西蘭企業活動和消費者信心都明顯下滑，部分企業已採取臨時燃油附加費措施。

面對複雜的局面，MPC 明確表示，當前衝擊主要來自外部供給端擾亂，而非國內需求過熱。因此，政策焦點鎖定在中期通膨前景。委員們一致認為，雖然金融條件已在衝突後自然收緊，但若此時過度緊縮，恐加劇本已脆弱的經濟復甦。最終，維持利率不變被視為最穩健的選擇，旨在避免「過度壓制」經濟的同時，提前遏制中期通膨風險。

不過，RBNZ 也釋放強烈的鷹派訊號，稱將密切監控任何可能擴散的通膨苗頭，特別是企業和勞工物價與工資設定行為的變化。一旦觀察到顯著的第二輪通膨效應或通膨預期失錨，OCR 將果斷上調。