鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-09 14:25

根據追蹤數據的標普全球 (S&P Global)，在美伊達成停火協議後，布蘭特原油現貨價周三 (8 日) 報每桶 124.68 美元，下跌 19.75 美元，但與布蘭特原油 6 月期貨收盤的每桶 94.75 美元相比，現貨溢價仍接近 30 美元。

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現貨價反映的是未來 10 至 30 天內交付的布蘭特原油，與 6 月以後交付的期貨合約形成對比。從現貨溢價來看，就算停火協議能持續下去，實體原油供應緊繃的狀態，仍將維持一段時間內。

Energy Aspects 創辦人 Amrita Sen 表示，實體原油現貨價反映了陸地與公海上的現實情況。

由於荷姆茲海峽的油輪流量驟減，中東產油國已關閉每日 1300 萬桶的產能。目前多數油輪正轉往美國載運原油，Sen 形容現狀「簡直是一團亂」，並表示這些船隻至少要等到 6 月才能重回中東。

Kpler 中東與 OPEC 專家 Amena Bakr 表示，這場戰爭數億桶原油消失在市場上，恢復產能可能需要長達五個月。她強調：「這取決於停火能持續多久，以及是否能進一步達成和平協議。」

科威特石油公司 (Kuwait Petroleum Corporation) 執行長 3 月曾表示，波斯灣阿拉伯產油國需要長達四個月的時間，才能將產量完全恢復到戰前水準。科威特在戰前每日產量約 260 萬桶，是石油輸出國組織 (OPEC) 第五大產油國。