鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-08 17:50

美東時間週二 (7 日) 上午，一則來自 Truth Social 的貼文讓全球市場屏住呼吸。美國總統川普在貼文中聲稱，「今晚，整個文明將消亡，永遠無法重建」，並為伊朗設下當晚 8 點的最後期限。

《紐約時報》將川普上述極端言論評為「帶有漫不經心的冷酷」，甚至可能被國際法視為戰爭罪。

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但就在最終期限前不到 90 分鐘，劇情急轉直下，川普再度發文宣布同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊行動，為期兩週。

從「整個文明將消亡」到「暫停兩週」的驚天逆轉，僅僅相隔十個多小時。這場戲劇性轉折的背後，是巴基斯坦總理夏巴茲的斡旋。他公開呼籲川普將最後期限延後兩週，並推動美伊停火，同時敦促德黑蘭重開荷姆茲海峽以示善意。

隨後，伊朗最高國家安全委員會在當地時間周三 (8 日) 凌晨發表聲明確認將於周五 (10 日) 在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德與美國展開為期兩周的談判，但強調對美方「抱有完全的不信任」。

儘管戰火暫時按下暫停鍵，但根本分歧並未消弭。伊朗最高國家安全委員會公布了一份通過巴基斯坦提交給美方的十點計畫，核心訴求包括：在伊朗武裝部隊協調下實現荷姆茲海峽的「受控通行」，並確保伊朗的主導地位；美軍從所有中東基地撤出；解除所有對伊制裁；釋放被凍結的伊朗海外資產；接受伊朗的鈾濃縮活動；以及根據評估全額賠償伊朗的損失。

分析人士指出，美伊多年來的根本性問題依然懸而未決，核心癥結之一便是伊朗核計畫中不斷成長的濃縮鈾庫存。

國際原子能總署 (IAEA) 今年 2 月底警告，由於核查受限，機構無法掌握伊朗濃縮鈾庫存的規模及去向，也無法確認其是否已停止全部鈾濃縮活動。

對市場而言，這 12 個小時充滿了如雲霄飛車般的刺激，美股完全跟隨川普的貼文起伏，油價亦在週二 (7 日) 早盤受雙方相互嗆聲而漲超 3%，停火消息在午後傳出迅速回落，美股三大指數驚險收漲。

資管公司 OnePoint BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 說：「令人頭暈目眩。一隻眼睛盯著行情屏幕，另一隻眼睛盯著川普的 Truth Social 頁面。」