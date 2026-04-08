鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 20:00

在美伊達成停火兩周協議的背景下，全球金融市場正試圖從劇烈波動中恢復，各大金融機構普遍認為，儘管短期風險偏好有所回升，但地緣政治不確定性仍將持續影響未來數月的資產價格走勢。

瑞銀 (UBS) 財富管理建議投資人維持多元化配置，利用黃金及大宗商品避險，並關注短久期優質債券。

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瑞銀指出，OPEC + 的增產難以彌補中東受損設施的供應缺口，若油價長期高企，應考慮降低投資組合風險。儘管短期內市場仍會受消息面擾動，但歷史數據顯示，股市在長期通常表現良好，因此應避免因短期波動而做出倉促的策略調整。

儘管停火協議旨在重開荷姆茲海峽，但油氣供應難以迅速恢復正常。

中國海證期貨估算，受此前海峽封鎖影響，4 月中東石油減產規模恐高達每日 910 萬桶，布蘭特原油今年來均價料將從先前預測的每桶 78.84 美元上調至 96 美元，但全球石油需求成長已下調至每日 60 萬桶，需求疲軟主要集中在高度依賴中東供應的亞洲地區。