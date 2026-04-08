鉅亨網編譯陳韋廷
在美伊達成停火兩周協議的背景下，全球金融市場正試圖從劇烈波動中恢復，各大金融機構普遍認為，儘管短期風險偏好有所回升，但地緣政治不確定性仍將持續影響未來數月的資產價格走勢。
瑞銀 (UBS) 財富管理建議投資人維持多元化配置，利用黃金及大宗商品避險，並關注短久期優質債券。
瑞銀指出，OPEC + 的增產難以彌補中東受損設施的供應缺口，若油價長期高企，應考慮降低投資組合風險。儘管短期內市場仍會受消息面擾動，但歷史數據顯示，股市在長期通常表現良好，因此應避免因短期波動而做出倉促的策略調整。
中國申銀萬國期貨與西南期貨則指出，美伊局勢暫時緩和為貴金屬市場提供喘息空間，但從中長期來看，全球政治經濟秩序重構、美國財政可持續性擔憂及「去美元化」趨勢，將持續支撐黃金的配置與避險價值。
不過，考慮到前期漲幅較大及市場定價充分，西南期貨建議短期內保持觀望。此外，白銀、鉑金等金屬在工業與金融屬性的共振下，波動性可能更大。
儘管停火協議旨在重開荷姆茲海峽，但油氣供應難以迅速恢復正常。
中國海證期貨估算，受此前海峽封鎖影響，4 月中東石油減產規模恐高達每日 910 萬桶，布蘭特原油今年來均價料將從先前預測的每桶 78.84 美元上調至 96 美元，但全球石油需求成長已下調至每日 60 萬桶，需求疲軟主要集中在高度依賴中東供應的亞洲地區。
中金公司研判認為，本輪地緣衝突引發的停滯性通膨衝擊幅度將弱於 2022 年俄烏衝突。美國通膨料將在 6 月前後觸及 4% 高點後回落。鑑於經濟成長壓力，Fed 下半年仍有降息可能，有利於股票、債券及黃金等資產，尤其看好中國股票的中長期表現，但建議短期保持一定現金部位，以應對不確定性。
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