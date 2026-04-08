鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 15:50

南韓聯合參謀本部公布，北韓周三 (8 日) 上午再次向東部海域發射多枚短程彈道飛彈。此舉被視為對南韓政府近期試圖緩和兩韓緊張局勢的直接回絕，並明確畫清界線。

根據南韓聯合參謀本部觀測，北韓於周三上午約 8 時 50 分，從東岸元山地區發射飛彈，飛行距離約 240 公里。這是北韓連續第二天進行挑釁，周二平壤地區也曾發射一枚疑似失敗的飛行物，該物體在飛行初期即出現異常並消失。

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此次軍事行動發生在兩韓外交訊號出現轉向之後。南韓總統李在明日前針對南韓民間無人機進入北韓領空一事表達遺憾，北韓領導人金正恩隨後透過其妹金與正發表聲明，稱李在明的致歉是「大膽且真誠」的舉動。首爾方面曾一度將此解讀為邁向和平共存的「重要一步」。

然而，北韓官方媒體隨後全盤否認此種樂觀看法，批評南韓官員的言論是「白日夢般的解讀」與「如願以償的解釋」。北韓高層官員周二強調，南韓作為「最敵對國家」的身分不會因任何言行而改變。

南韓國家安保室 (NSO) 隨即召開緊急安全會議，通報李在明總統，並指示軍方在考量中東衝突等全球局勢下，維持高度戒備。韓美情報部門正緊密合作，分析飛彈細節，不排除北韓正在測試近期公開的高推力固體燃料引擎，或試圖發射洲際彈道飛彈 (ICBM) 級別的飛行器。