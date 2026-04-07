鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 21:00

根據標普全球 (S&P Global) 周二 (7 日) 公布的最新 PMI 調查數據，歐元區民營部門經濟在 3 月錄得九個月來最弱的增長，主因是新訂單減少以及投入成本跳升至 3 年多來最高。

中東衝突衝擊經濟復甦 歐元區3月PMI增長降至九個月新低 (圖:shutterstock)

數據顯示，歐元區綜合 PMI 產出指數從 2 月的 51.9 降至 3 月的 50.7，這是自 2025 年 6 月以來最慢的增長率。雖然讀數仍高於區分擴張與收縮的 50 門檻，但遠低於 52.4 的歷史平均水準。

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服務業是導致增長放緩的主因，其業務活動指數降至 50.2，為 10 個月來最低。相較之下，製造業產出增長保持穩健。

各國經濟表現部分，西班牙是 3 月增長最快的國家，且增速有所加快。愛爾蘭增長率放緩至六個月低點，位居第二。德國活動持續增長，但增速為今年以來最慢。法國與義大利兩國均錄得經濟收縮。

歐元區整體的新業務量在 3 月出現自 2025 年 7 月以來的首次下降，主要受服務業訂單減少驅動。新出口訂單 (含區內貿易) 也有所惡化。此外，民營部門就業人數小幅下降，創下 13 個月來最大減幅，主因是工廠就業人數大幅減少。

投入成本通膨急劇加速，達到三年多來的最高水準。製造業投入價格指數在一個月內飆升了近 11 點，創下紀錄；服務業支出也大幅上升。企業收費價格雖以 2024 年 2 月以來最強勁的速度增長，但漲幅仍受限於投入成本的劇烈跳漲。

企業樂觀情緒跌至近一年來的最低點。標普全球市場財智首席經濟學家 Chris Williamson 指出，3 月 PMI 顯示歐元區經濟受到中東戰爭的沉重打擊，能源價格飆升、供應鏈受阻及需求下滑，抹殺了今年早期的增長跡象。