鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 07:20

在美國對伊朗設下最後期限截止前不到兩小時，美國總統川普表示，他已同意暫緩對伊朗基礎設施的預定攻擊，為期兩周。紐約時報 (NYT) 報導，伊朗已接受了停火提案。CNN 則報導，以色列也同意在談判期間，暫停轟炸行動。

川普在 Truth Social 上發文指出，此舉的「前提是伊朗伊斯蘭共和國必須同意完全、立即且安全地開放荷姆茲海峽」。

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川普宣稱：「這將是一場雙邊停火 (CEASEFIRE)！」

川普寫道，他是「基於與巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 及陸軍參謀長 Asim Munir 元帥的對談」，而做出此決定。

圖取自 Truth Social

在紐時報導伊朗同意停火之後，油價跌幅繼續擴大，美國西德州中質原油 (WTI) 目前暴跌 17%。

緊接著在紐時報導曝光之後，彭博引述伊朗國營電視台也在螢幕上更新消息，以醒目的大型粗體字標題寫道：「隨著川普接受伊朗結束戰爭的條件，他宣布將建立為期兩周的停火。」

隨後伊朗國營電視台發表了第二份聲明，表示此舉為「川普從反伊朗言論中羞辱性的撤退——川普接受了伊朗的戰爭條件」。

周二稍早在美股正規交易時段尾盤時段，夏立夫請求川普把攻擊伊朗橋樑與發電廠的期限延長兩周，也請求德黑蘭當局開放荷姆茲海峽兩周，「以展現善意」。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 當時表示，川普「已獲悉這項提議，隨後將做出回應」。

川普周日在社群媒體發布具挑釁性的貼文，要求伊朗「打開那該死的航道」並設下美東時間晚間 8 點的最後期限，此舉引發了美國及全球的恐慌。