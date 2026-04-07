鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-08 07:00

《MarketWatch》報導，市場目前似乎陷入一場劇烈波動的旋風，對伊朗戰爭的最新消息高度敏感。當中東緊張局勢升溫、油價上漲時，美股便出現拋售，而一旦出現降溫跡象，又迅速反彈。

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，這種反應過於短視，多數投資人忽略了更長期的關鍵力量。

‌



他在 LinkedIn 中寫道，「我認為多數人往往只關注當下吸引目光的事件並據此反應——例如現在的伊朗局勢——卻忽略了那些更宏觀、更重要、且正在長期演變的因素，這些才是真正驅動當前情勢與未來走向的關鍵。」

他進一步指出：「就目前而言，最重要的是，美國、以色列與伊朗之間的戰爭，其實只是我們已身處其中的一場世界大戰的一部分，而且短期內不會結束。」

達里歐指出，美國、以色列與伊朗之間的衝突並非單一事件，而是與其他全球衝突同時發生，包括俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及以色列與鄰國之間的衝突與對加薩 (Gaza) 的壓力。

此外，世界其他地區的緊張局勢也在升溫，例如台灣與中國之間的關係，以及美國與古巴之間的摩擦。他認為這與過去的世界大戰類似，各國逐漸選邊站，並代表盟友參與衝突。

透過研究歷史上的戰爭與衝突，達里歐指出，當帝國過度擴張時，往往會進入一個「大周期」(Big Cycle)。他推測，目前正處於該周期的第九階段，其特徵是「多個戰場的衝突愈來愈同時發生」。下一階段將是各國領袖要求國內高度忠誠，並壓制政治反對聲音。接著是經濟動盪加劇，直到最終出現勝利者並建立新的世界秩序。

達里歐寫道，「我觀察到許多指標顯示，我們正處於『大周期』中，貨幣體系、部分國內政治體制，以及全球地緣政治秩序正在崩解的階段。」