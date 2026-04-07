鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 14:05

掌握全球約五分之一石油運輸的荷姆茲海峽，航運流量在周末有所回升，而美國總統川普 (Donald Trump) 要求伊朗重新開放通航的最後期限，將於美東時間周二 (7 日) 晚間 8 點屆滿，在緊繃局勢下，原油市場反應冷淡。

國際油價周一小幅走高，紐約西德州原油 (WTI)5 月期貨上漲 0.8%，收報每桶 112.41 美元，創下 2022 年 6 月 16 日以來新高，布蘭特 (Brent)6 月期貨上漲 0.7%，收報每桶 109.77 美元。

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周二亞洲盤時段，油價略擴大漲勢，WTI 上漲 2.4% 至每桶 115.15 美元，布蘭特漲 1.2% 至每桶 111.05 美元。

儘管市場對油輪活動回溫感到樂觀，但目前運輸量仍遠低於衝突前的水平：根據 Kpler 風險與合規分析師 Dimitris Ampatzidis 與 Yuan Li 周一發布的報告，周末共有 21 艘船隻通過荷姆茲海峽，其中周六 10 艘、周日 11 艘。

這雖然比 2 月 28 日美以聯手攻擊伊朗後的低迷水位「明顯提升」，也是 3 月 1 日以來最高的一波兩日運輸量，但整體流量仍「大幅低於」衝突前的常態。

Commodity Research Group 總裁兼 Marex 分析師 Edward Meir 指出，油輪流量增加反映部分國家已與伊朗達成協議，因此獲准通過海峽，但目前的增幅「並不顯著」。他認為油價反應溫和，主因是市場預期雙方可能在最後一刻達成延期協定，而非真正的解決方案。

川普周日在社群媒體 Truth Social 上發文威脅，若德黑蘭當局未能在美東時間周二晚間 8 點前重新開放海峽，美軍將攻擊伊朗的橋樑與電廠。他周一重申此立場，甚至提出美方可能仿效德黑蘭的做法，對通過海峽的船隻「徵收通行費」。