鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 16:10

巴林周一 (7 日) 向聯合國安理會分發了一份關於重新開放荷姆茲海峽的決議草案修訂版。為了避免擁有否決權的俄羅斯與中國行使否決，草案顯著修改了措辭，刪除了此前版本中關於「可能動用武力」的表述。

最新版文件目前改為「強烈鼓勵」各國「協調採取與形勢相稱的、防禦性質的行動」，以確保該海峽的通行安全。此前，該決議曾歷經多次修訂：最早版本由阿拉伯聯合大公國及其盟友推動，希望援引允許授權使用武力的《聯合國憲章》第七章；隨後的版本則稱各國可以使用「一切必要的防禦手段」。

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 曾對早期版本表示反對，認為這會破壞「非常脆弱的談判機會」。國際危機組織 (International Crisis Group) 聯合國事務負責人 Daniel Forti 分析指出，中國、法國與俄羅斯已明確釋放信號，不希望對防禦行動的支持被誤解為授權使用「不受約束的武力」。

安理會預計於紐約時間周二上午 11 點 (台北時間晚上 11 點) 就草案進行表決。川普先前曾威脅，若伊朗不在他設定的最後通牒期限前重新開放海峽，他將下令對伊朗的民用基礎設施進行空襲。

儘管措辭已有所弱化，但草案能否通過仍具不確定性。最新版本中呼籲各國「阻止任何試圖關閉、阻斷或以其他方式干擾」海峽通行的表述，仍可能遭到部分國家的反對。