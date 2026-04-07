鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-07 10:34

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (7) 日公布 3 月合併營收為 26.41 億元，月增 28.39%，年增 3.36%，創同期次高，第一季合併營收 70.5 億元，年增 0.85%；中菲行指出，中東戰事使荷姆茲海峽通行受限，在潛在封鎖風險影響下，亞洲主要海運樞紐港口壅塞情況「已有升溫跡象」。

中菲行說明，在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量月增達 40%、年增近 20%，海運貨運量則與去年同期大致持平、月增約 10%，整體貨運量維持穩健成長，惟市場運價較去年同期下滑。

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對於近期中東戰事，中菲行說明，此對全球物流體系增添不確定性，亞洲主要海運樞紐港口壅塞情況已有升溫跡象，包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓等地，均受到不同程度影響。

中菲行強調，波斯灣局勢已對市場產生實質影響，包括船期延誤、燃油附加費上升和港口壅塞加劇等，對整體航線穩定性帶來壓力，同時，前往中東地區的貨運安排趨審慎，部分特殊貨種，包括溫控貨與危險品，操作要求與審核標準有所提高。