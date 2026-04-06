鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-07 06:13

《路透》報導，美國總統川普周一 (6 日) 表示，若德黑蘭未能達成終結這場持續五周戰爭的協議，他將在周二晚間下令對伊朗民用發電廠與橋梁發動大規模攻擊。

川普是在白宮記者會上發表有關言論，時間點接近他為伊朗設定的最後期限——美東時間周二晚間 8 點 (台灣時間周三上午 8 點)。

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川普要求伊朗放棄發展核武，並重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 這個關鍵石油運輸要道。他表示，「整個國家可以在一夜之間被摧毀，而那晚可能就是明天晚上。」

川普表示，「我希望我不需要這麼做。」

他談到，美國已有一項計畫，將在周三午夜前 (台灣時間周三中午 12 點) 摧毀伊朗所有橋梁，並讓伊朗所有發電廠「停止運作、燃燒、爆炸，永遠無法再使用」。

「我的意思是澈底摧毀——在 12 點之前完成，如果我們願意，整個行動可以在 4 小時內完成。但我們不希望事情走到這一步。」

美國戰爭部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 在記者會上表示，自伊朗衝突爆發以來最猛烈的打擊將在周一展開，並警告周二的攻勢將更加激烈。

稍早在白宮復活節 (Easter) 活動中，川普也表示，伊朗提出的方案「仍不夠好」。「他們提出了一個提案，這是一個重要的提案，是一大進展，但還不夠好。」

他指出，只要伊朗「做該做的事」，戰爭可以迅速結束。「他們必須做某些事情。他們知道這點，我認為他們一直是在誠意談判。」

川普稱美方掌握「大量攔截情報」，顯示伊朗民眾呼籲美國不要停止推翻現政權的行動。「他們願意承受這些，只為了獲得自由。」

美軍救援行動

川普與赫格塞斯及其他國安高層一同表示，一名墜機的美軍飛行員成功獲救，象徵美國的實力與決心。

他詳細描述周末的救援行動。該名飛行員躲藏在伊朗山區，成功避開伊朗部隊追捕。

川普表示，這名代號「Dude 44 Bravo」的飛行員持續往更高處移動，以提高被救援的機率。美方透過未公開的影像系統掌握其行蹤，「這就像在草堆中找根針一樣。」

他指出，數百名美軍參與搜救任務，同時防止伊朗方面先行找到該名飛行員。

美國中央情報局 (CIA) 局長 John Ratcliffe 表示，情報單位展開「欺敵行動」，誤導伊朗方面飛行員的位置。

他指出，CIA 在周六早上確認，「美國最優秀、最勇敢的一員仍生還，藏身於山間裂縫中，對敵方仍隱形，但對 CIA 並非如此。」

該飛行員於周五遭擊落，並於周日上午成功獲救。