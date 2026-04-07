川普：該由美國收荷姆茲海峽「通行費」
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周一（6 日）在白宮舉行的記者會上聲稱，該由美國、而非伊朗收取荷姆茲海峽「通行費」。
被問及如何重新開放荷姆茲海峽時，川普說，重新開放荷姆茲海峽必須成為結束衝突方案的一部分。「美伊必須達成一份我能夠接受的協議，而這份協議的內容之一，就是要確保石油及各類物資自由通行。」
他再度聲稱美國已經在軍事上擊敗伊朗，應該「戰勝者擁有戰利品」，他表示，該由美國而不是伊朗徵收荷姆茲海峽船隻通行費。「為什麼我國不收費？我國是贏家。」
伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人周一晚些時候發表聲明，稱川普充滿「妄想」，無禮且傲慢的言辭以及毫無根據的威脅，無法彌補美國在西亞遭受的「羞辱」。
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