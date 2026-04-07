search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

川普：該由美國收荷姆茲海峽「通行費」

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國總統川普周一（6 日）在白宮舉行的記者會上聲稱，該由美國、而非伊朗收取荷姆茲海峽「通行費」。

cover image of news article
美國總統川普。（圖：Shutterstock）

被問及如何重新開放荷姆茲海峽時，川普說，重新開放荷姆茲海峽必須成為結束衝突方案的一部分。「美伊必須達成一份我能夠接受的協議，而這份協議的內容之一，就是要確保石油及各類物資自由通行。」


他再度聲稱美國已經在軍事上擊敗伊朗，應該「戰勝者擁有戰利品」，他表示，該由美國而不是伊朗徵收荷姆茲海峽船隻通行費。「為什麼我國不收費？我國是贏家。」

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人周一晚些時候發表聲明，稱川普充滿「妄想」，無禮且傲慢的言辭以及毫無根據的威脅，無法彌補美國在西亞遭受的「羞辱」。


文章標籤

荷姆茲海峽通行費川普美國伊朗伊朗戰爭TOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數46669.880.36%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty