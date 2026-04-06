鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 01:37

美國總統川普在期限逼近之際升高對伊朗的軍事威脅，讓市場對停火前景的樂觀情緒迅速降溫。美股周一 (6 日) 盤中漲勢收斂，標普 500 指數持平附近震盪，油價則因供應風險升溫而走高，布蘭特與美國原油雙雙站上 110 美元水準。

川普在白宮記者會中表示，若伊朗未於周二 (7 日) 晚間期限前同意重新開放荷姆茲海峽，「整個國家可能在一夜之間被摧毀」，並暗示軍事行動最快可能於隔夜展開。此番言論掩蓋市場原先對外交協商的期待，令風險情緒再度轉趨保守。

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川普升高威脅 停火談判再度受挫

伊朗已透過巴基斯坦等中介正式拒絕停火提議，並提出包括永久結束戰爭、解除制裁、戰後重建與確保航道安全等條件。伊朗方面強調，不會接受缺乏保障的短期停火方案，認為僅暫停衝突無法解決根本問題。

儘管川普稱伊朗近期提案為「重大進展」，但仍不足以結束戰事。美國盟友持續推動一項為期約 45 天的停火協議，試圖避免美方進一步打擊伊朗能源設施，以及引發區域報復行動。

然而，隨著最後期限逼近，市場對談判破局的擔憂升溫。川普亦淡化對國際法爭議的顧慮，對於攻擊伊朗基礎設施是否構成戰爭罪表示「並不擔心」，進一步加深市場對衝突升級的疑慮。

能源供應受阻 油價攀升與通膨壓力升溫

地緣政治風險推升油價走高。市場傳出美軍正準備對伊朗能源設施發動攻擊，使交易員擔憂荷姆茲海峽能源流通將進一步受限。西德州原油 (WTI) 盤中一度升破每桶 114 美元，反映供應中斷風險加劇。

儘管近期通行船隻數量有所回升，但整體仍較戰前水準大幅減少約九成，顯示航道仍處高度受控狀態。卡達液化天然氣運輸船亦被迫放棄通行，凸顯能源出口持續受阻。

油價上漲已開始反映至終端市場，美國平均汽油價格突破每加侖 4 美元，為 2022 年以來首見，進一步推升通膨壓力。市場預期能源成本將在未來數月持續傳導，對消費與政策前景帶來影響。

市場震盪與基本面分歧 投資人轉向觀望

市場在地緣政治與經濟數據之間擺盪。分析人士指出，中東局勢不確定性使市場情緒高度敏感，資金隨消息快速流動，盤勢呈現反覆震盪。

另一方面，美國經濟數據顯示服務業成長放緩、就業轉弱，但整體經濟仍具韌性，企業獲利前景尚未明顯惡化。部分機構認為，聯準會在就業市場穩健背景下，仍有空間維持觀望立場。

此外，系統性投資資金在近期大幅降低持股後，亦有望重新轉向買進股票，顯示市場在短線波動之外，仍存在結構性支撐力量。