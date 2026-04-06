鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 00:35

美國總統川普周一 (6 日) 表示，副總統范斯、特使威科夫和他的女婿庫許納正繼續與中間人就伊朗戰爭問題進行磋商，並稱范斯可能會跟伊朗舉行一場面對面會談。

對於德黑蘭回應美國提出的十項停戰要求，川普則表示，為伊朗設定的達成協定最後期限是周二 (7 日)，並稱伊朗的提議雖然有意義，但還不夠好。伊朗最新回應是 「非常重大的一步」，但尚不足以結束戰爭。

‌



川普說：「如果他們採取必要的行動，這場戰爭可能很快就會結束。 他們必須做一些事情。 他們也明白這一點，我認為他們一直在真誠地進行談判。」

《新華社》報導，伊朗方面的要求涵蓋十項條款，核心內容包括：強調必須根據伊朗的關切實現永久結束戰爭; 提出一系列訴求，如結束區域衝突、制定荷姆茲海峽安全通行協定、戰後重建以及解除制裁等。

另據伊朗官方通訊社《伊通社 (IRNA)》報導，伊朗方面要求永久結束戰爭、解除制裁、開展戰後重建，並就霍爾木茲海峽安全通行機制達成協定。此次拒絕由調解方巴基斯坦轉達，是為結束這場已引發全球能源危機的一月之久戰爭所做努力的最新挫折。