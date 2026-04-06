鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 05:00

外媒最新報導指出，美國及其盟國的攔截飛彈武庫正迅速減少，最近一個月消耗更為嚴重，恐令美國盟友防禦能力變得薄弱。

《紐約時報》報導，美國戰略與國際問題研究中心 (CSIS) 飛彈防禦項目主任 Thomas Karako 表示，防空系統已成為當前衝突的重要要素之一，這些防空系統在保護城市、軍事基地和基礎設施時可以擊落彈道飛彈、巡弋飛彈和無人機。

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報導指出，這些攔截飛彈的供應鏈近年來一直面臨困境，先是由於烏克蘭衝突，然後是由於胡塞武裝在紅海地區的襲擊，以及 2025 年持續 12 天的美伊衝突。

Karako 說：「美國在這場衝突開始時就嚴重不足。最近一個月里更加嚴重，因為我們仍在發射這些導彈。」

紐時資料顯示，問題加重的原因在於軍事理論通常要求對每個來襲目標發射兩枚攔截飛彈，造成反導武器庫的消耗比敵方攻擊的武器多出兩倍。

在使用「愛國者」和「薩德」系統電池以及海軍艦艇上「標準」飛彈的同時，美國在當前衝突中正與以色列、沙烏地阿拉伯、波斯灣國家和其他盟友協調防空系統問題。

紐時指出，雖不清楚上述飛彈數量有多少，但是對波斯灣國家防禦能力的分析顯示，伊朗的報復性打擊已大幅削減波斯灣國家的庫存。尤其是 JINSA 研究中心得出結論指出，阿聯和巴林可能已消耗掉四分之三以上的愛國者三型飛彈庫存。