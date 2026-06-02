鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 15:20

外匯市場周二 (2 日) 表現相對平穩，美元在高度不確定性中保持堅挺。由於美國與伊朗之間的和平談判進展不明，加上中東地緣政治緊張局勢持續，美元指數維持在 99.2 附近，守住了過去兩個交易日的大部分漲幅。

美伊談判釋放矛盾信號

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市場情緒目前處於觀望狀態。根據伊朗媒體周一的報導，由於以色列在黎巴嫩的敵對行動增加，德黑蘭方面已停止透過中間人與美國進行訊息往來。這項消息引發了外界對於美方先前宣稱和平協議在望的質疑。

然而，美國總統川普卻釋出了完全不同的信號。他周一表示，與伊朗的談判正在「迅速推進」，並預期可能在下周達成和平協議。這種矛盾的訊息進一步加劇了市場的不確定性。

儘管黎巴嫩真主黨與以色列之間達成了部分停火，但在美國與伊朗本周早些時候互相進行空襲後，中東地區的廣泛緊張局勢依然存在。

通膨憂慮與央行鷹派預期支撐美元

投資者普遍認為，若美國與伊朗之間的衝突長期化，將會推高通貨膨脹壓力。在這種預期下，市場預測聯準會（Fed）及其他主要央行將維持更為鷹派的立場，這為美元提供了有力支撐。

與此同時，美債殖利率也因通膨預期而大幅上升，周二仍維持在近期高點附近。

日元干預陰影與澳幣走強

在其他貨幣方面，日元兌美元匯率目前處於 160 關口的邊緣，市場對日本當局介入干預的警惕感極高。日本財務大臣片山皋月表示，當局已準備好隨時干預匯市以阻止日元進一步走軟。回顧今年 5 月初，東京方面曾投入數百億美元進行干預，目前的官方表態暗示新一輪行動可能就在眼前。

此外，澳幣兌美元小幅上漲 0.1%，主因是澳洲央行官員警告通膨具有黏性，這可能導致進一步升息。印度盧比與韓元兌美元同步走升，儘管南韓 5 月的消費者通膨數據高於預期。