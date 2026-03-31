鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 05:30

美國總統川普週二 (31 日) 告訴《紐約郵報》，對伊朗的戰爭不會持續「太久」，而美軍撤出後，荷姆茲海峽將自然恢復通航，無需美方持續介入。

川普週二接受《紐約郵報》電話訪問時指出，美方近期對伊朗伊斯法罕一帶發動空襲，造成大規模爆炸與破壞，但未進一步說明具體攻擊目標。他強調，美國此輪軍事行動的核心目標在於阻止伊朗取得核武能力，並表示該目標已取得關鍵進展。

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川普在電話訪問中表示：「我們不會在那裡待太久。我們現在正把他們徹底摧毀。這是徹底的摧毀，但我們不需要在那裡待太久，不過我們還有更多工作要做，像是摧毀他們剩餘進攻能力，不管他們還剩下什麼。」

幾個小時前，川普在社群媒體上發布一段伊斯法罕附近巨大爆炸的影片，並稱該攻擊擊中了「很多東西」。

在能源與航運方面，川普認為，荷姆茲海峽目前雖已遭伊朗封鎖逾一個月，推升全球油價，但相關問題最終將由依賴該航道的國家自行解決。他直言，美國已完成主要軍事任務，未來應由其他國家出面維持航道暢通。

針對外界關注是否會在海峽尚未完全開放的情況下結束戰事，川普回應稱，美方首要任務始終是確保伊朗無法發展核武，至於航道開放與否並非核心考量。

他再次強調，美軍撤出後，荷姆茲海峽「會自動開放」。

儘管川普釋出戰事可能迅速落幕的訊號，但美國仍持續向中東部署兵力，包括海軍陸戰隊兩棲作戰群與陸軍空降部隊，為潛在升級行動保留空間。

此外，川普已設定 4 月 6 日為最後期限，要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，否則將面臨進一步空襲其能源設施的風險。

川普同時宣稱，美方行動已對伊朗體制造成重大改變，形容當前接觸到的伊朗領導層「較過去更為理性」，並稱這代表某種程度上的「政權轉變」。