鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 05:50

據多家外媒報導，儘管伊朗總統釋出中東戰事緩和訊號，以色列總理尼坦雅胡週二 (31 日) 在電視演說中表示，以色列將持續推進對伊朗的軍事行動，並強調將繼續「粉碎伊朗的恐怖政權」。

尼坦雅胡週二 (31 日) 指出，目前對伊朗的軍事行動仍在進行中，以色列將持續推進既定戰略目標，並形容將「粉碎伊朗的恐怖政權」。

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尼坦雅胡稱：「我們必須採取行動，而我們已經行動。」

他補充說：「我們始終堅守任務，並改變了中東的面貌。」儘管戰事仍在進行，以色列已成為「區域強權」，正與該地區的「重要」國家建立新的聯盟，以應對伊朗威脅。

尼坦雅胡沒有具體說明哪些國家參與其中，也沒有提供更多細節。

尼坦雅胡此番表態，正值伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 稍早釋出緩和訊號之際。

裴澤斯基安表示，伊朗具備結束與以色列及美國衝突的意願，但前提是需獲得不再重演戰事的安全保證。

裴澤斯基安週二與歐洲理事會主席科斯塔 (Antonio Costa) 通電話時稱，美國和以色列必須徹底停止針對伊朗的侵略行為，是恢復地區穩定的唯一途徑，伊朗在談判期間兩次遭到攻擊，證明美國不相信外交。