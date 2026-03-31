鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 06:11

波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 董事長巴菲特週二 (31 日) 表示，隨著全球擁核國家數量增加，國際安全風險已明顯升高，若伊朗取得核武，將進一步提高爆發全球災難性衝突的風險。他擔憂道，未來 100 至 200 年內，核武最終仍可能被動用。

股神巴菲特接受 CNBC 節目《Squawk Box》訪問時指出，目前全球約已有九個國家擁有核武，與過去冷戰時期僅有兩個核武強權相比，風險結構已出現根本性轉變。他直言，當年即便局勢緊張，但仍屬於相對穩定的對峙關係，如今情勢則更加複雜且難以預測。

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他特別提到伊朗與北韓的地緣政治緊張局勢，認為若核武進一步擴散至這些區域，將顯著提高衝突升級的風險。巴菲特指出，最危險的情境在於掌握核武決策權的人，可能正面臨極端壓力或個人困境，進而做出難以挽回的決定。

談及伊朗核問題時，巴菲特坦言，若德黑蘭成功取得核武，全球安全環境將更加嚴峻，「有核與沒有核之間的差異非常大」，也讓問題變得更加難以處理。

巴菲特長期關注核武擴散議題，他進一步指出，從長期來看，核武被使用的風險難以完全排除。