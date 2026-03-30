鉅亨網編譯許家華
德國政府宣布調整紀念性歐元收藏幣的金屬組成，因應銀價劇烈波動並抑制投機行為。德國財政部周一 (30 日) 表示，將下調 35 歐元與 50 歐元紀念幣中的白銀含量，同時提高銅的比例，兩款硬幣重量亦將略為減輕。
財政部指出，這項調整主要是因白銀價格近年大幅震盪，為避免收藏幣成為投機工具，或因貴金屬價格過高導致發行成本失控，因而進行成分優化。聲明強調，此舉旨在防止市場過度關注金屬價格變動，影響紀念幣原本的文化與收藏價值。
白銀價格過去一年大幅上漲，受地緣政治風險與貿易緊張局勢影響，投資人擔憂錯過行情，推動實體銀條與銀幣需求增加。2025 年白銀價格累計飆升約 147%，並於 1 月 29 日觸及每盎司 121.6 美元歷史高點，其後因技術性賣壓與停損觸發引發連鎖反應，價格回落至約 71 美元。
德國此次調整將使 35 歐元紀念幣的白銀含量減少 46%，重量由 18 公克降至 17 公克。這些紀念幣主要用於紀念特定文化與歷史事件，並非流通貨幣。2027 年發行的 35 歐元紀念幣將紀念德國文學家 Hermann Hesse 誕辰 150 週年。
此外，中東局勢升溫亦影響貴金屬市場走勢。近期 Iran war 帶來的不確定性，使投資人重新評估通膨與利率預期，削弱對降息的押注，進一步對白銀、黃金等資產形成壓力。
分析人士指出，白銀兼具貴金屬與工業金屬雙重屬性，廣泛應用於珠寶、電子產品與太陽能產業，因此價格不僅受投資情緒影響，也與實體需求緊密連動。在價格高波動環境下，各國調整紀念幣金屬含量，反映政府對成本控管與市場穩定的考量。
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