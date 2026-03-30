鉅亨網編譯許家華 2026-03-30 22:16

德國政府宣布調整紀念性歐元收藏幣的金屬組成，因應銀價劇烈波動並抑制投機行為。德國財政部周一 (30 日) 表示，將下調 35 歐元與 50 歐元紀念幣中的白銀含量，同時提高銅的比例，兩款硬幣重量亦將略為減輕。

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白銀價格過去一年大幅上漲，受地緣政治風險與貿易緊張局勢影響，投資人擔憂錯過行情，推動實體銀條與銀幣需求增加。2025 年白銀價格累計飆升約 147%，並於 1 月 29 日觸及每盎司 121.6 美元歷史高點，其後因技術性賣壓與停損觸發引發連鎖反應，價格回落至約 71 美元。

德國此次調整將使 35 歐元紀念幣的白銀含量減少 46%，重量由 18 公克降至 17 公克。這些紀念幣主要用於紀念特定文化與歷史事件，並非流通貨幣。2027 年發行的 35 歐元紀念幣將紀念德國文學家 Hermann Hesse 誕辰 150 週年。