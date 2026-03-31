鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 17:40

儘管近期黃金出現賣壓，高盛集團仍維持對黃金的看漲觀點，並預測到 2026 年底將重拾漲勢。

分析師 Lina Thomas 與 Daan Struyven 在報告中指出，黃金的中期前景依然穩固，金價可能達到每盎司 5400 美元，主要理由是各國央行持續購入黃金，以及預期今年美國還有兩次降息。

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他們表示，金價短期內仍面臨「戰術性下行風險」，若能源供應衝擊惡化，可能跌至每盎司 3800 美元，但分析師也強調，若伊朗戰爭導致投資者加速從「傳統西方資產」轉向多元化配置，金價的上升空間將非常顯著。

自 1 個月前戰爭爆發以來，黃金已下跌 13%，主因是股市低迷迫使投資者平倉，且市場開始反映貨幣政策收緊的預期。然而，分析師認為這種重新定價「反應過度」，過於強調通膨因素，而輕視了經濟成長放緩的影響，並補充說明歷史證明對經濟成長的擔憂，最終會成為主導因素。

針對部分央行可能拋售黃金以支撐本國匯率的疑慮，分析師認為這種情況不太可能發生，波斯灣國家更有可能透過拋售美國國債來進行干預，因為這些國家通常實施「盯住美元」的匯率制度。