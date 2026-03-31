鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 12:22

華爾街日報 (WSJ) 引述白宮官員說法報導，美國總統川普向幕僚透露，即使荷姆茲海峽仍處於封鎖狀態，也願意結束美國對伊朗的軍事行動，此消息帶動美股期指翻紅跳漲約 1%，油價一度翻黑，亞股跌多漲少。

截稿前，美股期指普遍上漲，標普 500 期指、那斯達克 100 期貨上漲 0.9%，道瓊期指雙雙上漲 1%。

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亞股漲跌互見，日經 225 指數跌 0.75%，中國上證指數跌 0.4%，台灣 與南韓股市跌幅較重，分別跌 2.2%、2.9%。

國際油價一度翻黑，西德州原油期貨 (WTI) 在亞洲盤一度下跌 0.7%，布蘭特原油期貨一度跌 1%，截稿前雙雙回到平盤之上，漲幅都到 0.1%，WTI 暫報每桶 102.93 美元，布蘭特暫報每桶 107.35 美元，都比傳出川普願意止戰的消息之前和緩。

根據 WSJ 披露的內容，川普與白宮幕僚最近重新評估中東戰局，認為若要強行讓德黑蘭當局重啟荷姆茲海峽，必須大規模移除水雷、並清除潛在威脅，勢必會讓衝突時間拉長，遠多過他一開始所估的四周到六周。

因此川普決定，美國應該在實現主要目標——也就是削弱伊朗海軍和飛彈儲備——之後，就逐步結束目前的軍事行動。

報導還指出，美國在停止戰爭之後，將藉由外交手段向德黑蘭施壓，讓荷姆茲海峽恢復運行，而且可能讓歐洲和中東盟友主導整個重啟的過程。

目前美以對伊朗戰爭已經進入第五周，川普已經 12 度暗示戰爭將結束，但同時不忘繼續威脅德黑蘭。川普周一發文表示，如果伊朗不馬上全面開放荷姆茲海峽，美軍將全面摧毀伊朗的石油樞紐哈格島、油田和電廠。