鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 01:00

AI神話降溫？輝達本益比降至七年低點(圖：REUTERS/TPG)

在全球股市因戰事與通膨疑慮承壓之際，輝達股價自去年 10 月歷史高點以來已下跌近 20%，今年第一季累計跌幅約 10%。最新交易顯示，該股本益比降至約 19.6 倍，為 2019 年以來最低水準，甚至低於標普 500 整體約 20 倍的水準，顯示市場對其成長溢價的評價明顯收斂。

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估值跌至七年低點 AI 熱潮出現動搖跡象

市場分析指出，輝達本益比下滑，一方面來自股價修正，另一方面則是分析師持續上調未來獲利預期，使估值倍數被壓縮。儘管如此，該公司基本面仍維持強勁，包括毛利率攀升至約 75%，並持續受惠於 AI 晶片需求。

此外，市場也擔憂 AI 技術競爭加劇，未來可能侵蝕科技企業的利潤空間。分析人士指出，科技產業變化快速，即便目前 AI 應用高度依賴輝達晶片，未來 2 至 3 年內仍存在被其他技術取代的風險。

戰事與利率預期夾擊 市場風險偏好降溫

除產業因素外，中東衝突推升油價，也加劇市場對通膨回升的擔憂。油價走高可能迫使各國央行維持高利率甚至進一步升息，對高成長科技股形成壓力。

數據顯示，自戰事爆發以來，輝達市值已蒸發逾 8,000 億美元，目前約為 4 兆美元。與此同時，其他科技巨頭估值亦同步回落，例如微軟本益比由去年 8 月約 35 倍降至約 20 倍，Alphabet 亦由近 30 倍降至約 24 倍。

不過，仍有部分市場人士持樂觀態度。分析師指出，在輝達預期本會計年度獲利成長逾 70% 的情況下，當前估值低於大盤水準，反而提供進場機會。