馬斯克聲請迴避成功！德拉瓦州法官宣布退出相關案件 但否定偏見指控 稱 「按讚」為誤觸

鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 05:30

AI設計 （圖：Shutterstock)

這場紛爭的導火線源於馬斯克律師上週向法院提社交平台 LinkedIn 截圖。律師稱該截圖顯示，麥考密克的帳號對一則慶祝馬斯克在加州民事欺詐案中敗訴的貼文點擊了「支持」（Support）圖示。在該起加州案件中，陪審團於本月稍早裁定，馬斯克在 2022 年收購 Twitter（現改名為 X）之前，曾透過發布誤導性推文故意壓低股價，藉此欺騙投資者，可能面臨高達 21 億美元（約新台幣 670 億元）至 26 億美元的賠償。

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麥考密克在週一的信函中，對馬斯克律師提出的偏見指控予以否認。她表示，要求她迴避案件的動機是建立在一個錯誤的假設之上，即她支持了該篇關於馬斯克的貼文。麥考密克解釋，她本人並不支持該貼文，並強調她對案件被告並無任何偏見。她透露，直到收到 LinkedIn 的通知，她才發現自己可能點擊了該「心形」圖示，並坦言這可能是誤觸或是帳號安全受到威脅。

事實上，馬斯克與麥考密克法官之間的積怨已久。麥考密克過去曾兩度裁定撤銷特斯拉董事會給予馬斯克價值約 560 億美元的薪酬方案，理由是董事會缺乏獨立性，且馬斯克對公司具有過度控制權。儘管德拉瓦州最高法院後來推翻了部分撤銷令，但雙方關係早已降至冰點。此外，麥考密克也是 2022 年強制馬斯克履行收購 Twitter 協議的主審法官。