鉅亨網新聞中心 2026-03-29 17:40

隨著伊朗戰爭將滿一個月，以色列與美國持續對伊朗進行空襲與打擊行動。然而，與此同時，美國軍方的攻擊能力正逐步減弱，使外界開始懷疑，美軍儲備還能打伊朗多久。

根據《紐約時報》報導，美軍在行動的首週就花費約 113 億美元，主要用於高精度特種武器。而美軍全年彈藥預算僅為 250 億美元，因此美國國防部已提出將預算提升一倍的要求。

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與此同時，已部署的航母及其他大型武器系統也正接近運作極限。

對此，的德國《商報》報導就引述專家指出，這背後反映出四個關鍵問題。

「福特」號航母撤離戰區 削弱空中打擊力

美軍最大的航母「福特號」因船上管線阻塞與洗衣房火災受損，不得不在希臘克里特島附近海域進行維修。

對此，軍事專家紹爾指出，這次撤離使美軍在中東的空中打擊能力明顯下降，約減少了 70 架戰鬥機的戰力。

除了 F-35 隱形戰機，「福特號」還搭載 EA-18「咆哮者」電子戰機，這類飛機在偵測及摧毀伊朗雷達系統上扮演重要角色。

紹爾認為，這艘美國最大航母的退出，也凸顯了美軍在全球部署上的過度擴張。他表示：「『福特號』即將創下在航時長紀錄。美國航母上一次執行這種近 300 天的任務，還是在越南戰爭時期。」

事實上，在伊朗戰事爆發前，「福特號」還曾參與對委內瑞拉的軍事行動。

對於駐紮在維吉尼亞州諾福克的美國大西洋艦隊而言，目前形勢十分嚴峻。除了「福特號」外，「杜魯門號」與「史坦尼斯號」也將在未來數月進廠大修。

《商報》分析指出，由於其他航母必須部署至太平洋，美軍短期內難以在中東地區展開大規模作戰。

「戰斧」巡航導彈庫存緊張 美軍轉向精確炸彈

此外，美國「戰斧」巡航導彈的供應也逐漸緊張。

截至 2025 年中，美軍據稱有約 4000 枚的「戰斧」巡航導彈儲備，但去年對伊朗與胡塞武裝的首輪空襲已消耗大半。自今年 2 月底起，美軍又已發射多達 800 枚，但事實上，「戰斧」的年產量不到百枚。

紹爾指出，這使目前美軍空襲大多依靠飛機投放的精確制導炸彈，「戰斧」導彈庫存急劇下降，需要節約使用。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）導彈防禦專案主任卡里科表示，有人駕駛飛機如今已能在該地區相對安全地行動，因此美軍可使用數量充足、價格較低的精確炸彈進行攻擊，而無需過度依賴昂貴且稀缺的遠程導彈。

遠程轟炸機成戰事後期主力

報導指出，為了彌補「福特號」航母缺陣及「戰斧」巡航導彈短缺所帶來的影響，美軍愈來愈依賴遠程轟炸機執行任務。

例如，去年 6 月，美軍就曾派出自本土起飛的 B-2 隱形轟炸機，攻擊福爾多與納坦茲核設施。

目前，美國空軍已將 B-1 與 B-52 轟炸機部署至英國。不過，由於多國拒絕開放領空，這些轟炸機必須繞行地中海，並需要進行複雜且費用高昂的空中加油作業。

「愛國者」導彈短缺問題 將持續數年

據悉，波斯灣國家在戰爭初期就發射了多達 800 枚「愛國者」防空導彈。「愛國者」是少數可攔截彈道導彈的武器之一，目前也在烏克蘭投入使用。

不過，一名德國軍工高層指出，烏克蘭在使用有限的導彈時非常謹慎。相較之下，波斯灣國家有時會動用多達 6 枚「愛國者」導彈，來攔截單枚來襲伊朗導彈，而每枚導彈的成本高達數百萬美元。

據稱，目前全球「愛國者」的需求量已超過產量五倍，但美國去年交付量僅 600 枚。