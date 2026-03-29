伊朗批准巴基斯坦額外20艘船通過荷姆茲海峽
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《彭博》等多家媒體報導，巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）在社群媒體上宣布，伊朗已同意額外批准 20 艘巴基斯坦籍船只通過荷姆茲海峽，預計每天將有兩艘船安全通航。
達爾指出，伊朗的此舉是一個積極且具建設性的姿態，值得讚賞，也是和平的訊號，有助於促進地區穩定。
他寫道：「這項積極聲明標誌著朝著和平邁出了意義重大的一步，並將加強我們為此方向的共同努力。」
達爾在貼文最後也強調：「對話、外交以及此類建立互信的措施是唯一出路。」
據巴基斯坦外交部消息，達爾當天已與伊朗外長阿拉格齊通電話，雙方就當前地區局勢及最新進展進行了交流。
荷姆茲海峽通行秩序重構
隨著美以與伊朗衝突進入第二個月，荷姆茲海峽的船隻通行量仍明顯低於戰前。
最新情報顯示，截至當地時間 28 日，可追蹤到的船隻僅有 4 艘完成通航，其中包括兩艘液化石油氣船及兩艘散貨船。這些船隻均深入伊朗海域，通過拉拉克島與格什姆島之間的狹窄水道，顯示其通行已獲伊朗批准。
數據平台 Kpler 統計，自 2 月 28 日衝突爆發以來，每日通過荷姆茲海峽的船隻數量一直偏低，單日最多僅約 10 艘，相比戰前接近百艘的通航量大幅下降。
在外交層面，相關國家的通航行動仍在持續。近期，馬來西亞及泰國政府均獲得伊朗承諾，允許其船隻安全通過荷姆茲海峽。印尼則確認，正與伊朗密切協商，爭取放行兩艘滯留油輪。
此外，據報導，伊朗議會也正研擬立法，計畫對欲安全通行荷姆茲海峽的船隻收取費用。
據簡單估算，該海峽每日約有 2000 萬桶原油及石油產品通過，相當於 10 艘超大型油輪。若每艘收取約 200 萬美元，每月收入可達 6 億美元。
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