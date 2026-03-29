search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

伊朗批准巴基斯坦額外20艘船通過荷姆茲海峽

鉅亨網編譯莊閔棻

根據《彭博》等多家媒體報導，巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）在社群媒體上宣布，伊朗已同意額外批准 20 艘巴基斯坦籍船只通過荷姆茲海峽，預計每天將有兩艘船安全通航。

cover image of news article
伊朗批准巴基斯坦額外20艘船通過荷姆茲海峽。(圖：Shutterstock)

達爾指出，伊朗的此舉是一個積極且具建設性的姿態，值得讚賞，也是和平的訊號，有助於促進地區穩定。


他寫道：「這項積極聲明標誌著朝著和平邁出了意義重大的一步，並將加強我們為此方向的共同努力。」

達爾在貼文最後也強調：「對話、外交以及此類建立互信的措施是唯一出路。」

（圖：達爾X）
（圖：達爾 X

據巴基斯坦外交部消息，達爾當天已與伊朗外長阿拉格齊通電話，雙方就當前地區局勢及最新進展進行了交流。

荷姆茲海峽通行秩序重構

隨著美以與伊朗衝突進入第二個月，荷姆茲海峽的船隻通行量仍明顯低於戰前。

最新情報顯示，截至當地時間 28 日，可追蹤到的船隻僅有 4 艘完成通航，其中包括兩艘液化石油氣船及兩艘散貨船。這些船隻均深入伊朗海域，通過拉拉克島與格什姆島之間的狹窄水道，顯示其通行已獲伊朗批准。

數據平台 Kpler 統計，自 2 月 28 日衝突爆發以來，每日通過荷姆茲海峽的船隻數量一直偏低，單日最多僅約 10 艘，相比戰前接近百艘的通航量大幅下降。

在外交層面，相關國家的通航行動仍在持續。近期，馬來西亞及泰國政府均獲得伊朗承諾，允許其船隻安全通過荷姆茲海峽。印尼則確認，正與伊朗密切協商，爭取放行兩艘滯留油輪。

此外，據報導，伊朗議會也正研擬立法，計畫對欲安全通行荷姆茲海峽的船隻收取費用。

據簡單估算，該海峽每日約有 2000 萬桶原油及石油產品通過，相當於 10 艘超大型油輪。若每艘收取約 200 萬美元，每月收入可達 6 億美元。


文章標籤

美國伊朗荷姆茲海峽荷莫茲海峽通行油輪航運運輸巴基斯坦協商通航TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty