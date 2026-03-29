鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-29 15:00

阿拉伯聯合大公國最大鋁業公司阿聯全球鋁業（Emirates Global Aluminium, EGA）證實，其位於阿布達比 Al Taweelah 的生產廠房，在伊朗無人機與導彈攻擊中遭受嚴重損害。公司指出，數名員工受傷，但無人死亡。

根據《華爾街日報》報導，該廠包括一座冶煉廠，2025 年鋁鑄造產量達 160 萬公噸，以及一座精煉廠，為冶煉廠提供鋁土礦，即鋁的主要原料。

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阿聯全球鋁業由阿布達比主權基金 Mubadala 與杜拜政府共同持有。

EGA 在聲明中表示，正對工廠的受損情況進行評估，但未披露 Al Taweelah 是否已暫停營運。阿布達比媒體辦公室先前稱，彈道飛彈攔截碎片在 Kezad 工業區附近引發三起火災，造成六人受傷。

不過，EGA 也表示，中東衝突之初，公司已在海外儲備相當數量的金屬庫存，並動用這部分產品以維持對客戶的供貨。

同時，巴林的一家更大型鋁業公司 Alba，本月早些時候也因無法通過荷姆茲海峽運輸鋁材而減產。挪威公司 Norsk Hydro 也降低了位於卡達的 Qatalum 冶煉廠產量。

顧問公司 Harbor Aluminum 表示，阿聯是全球第五大鋁生產國，但仍遠低於最大產鋁國中國的規模。

大宗商品經紀公司 StoneX 報告指出，除伊朗外，2025 年整個海灣地區共冶煉了全球約 8% 的鋁。

倫敦鋁價作為全球基準，自戰爭爆發前已上漲約 4%，這次攻擊事件進一步強化市場對供應收緊及全球庫存下滑的預期，或將推動鋁價持續走高。

高盛指出，大宗商品價格上漲將對全球經濟構成壓力。