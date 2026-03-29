鉅亨網編譯莊閔棻
阿拉伯聯合大公國最大鋁業公司阿聯全球鋁業（Emirates Global Aluminium, EGA）證實，其位於阿布達比 Al Taweelah 的生產廠房，在伊朗無人機與導彈攻擊中遭受嚴重損害。公司指出，數名員工受傷，但無人死亡。
根據《華爾街日報》報導，該廠包括一座冶煉廠，2025 年鋁鑄造產量達 160 萬公噸，以及一座精煉廠，為冶煉廠提供鋁土礦，即鋁的主要原料。
阿聯全球鋁業由阿布達比主權基金 Mubadala 與杜拜政府共同持有。
EGA 在聲明中表示，正對工廠的受損情況進行評估，但未披露 Al Taweelah 是否已暫停營運。阿布達比媒體辦公室先前稱，彈道飛彈攔截碎片在 Kezad 工業區附近引發三起火災，造成六人受傷。
不過，EGA 也表示，中東衝突之初，公司已在海外儲備相當數量的金屬庫存，並動用這部分產品以維持對客戶的供貨。
同時，巴林的一家更大型鋁業公司 Alba，本月早些時候也因無法通過荷姆茲海峽運輸鋁材而減產。挪威公司 Norsk Hydro 也降低了位於卡達的 Qatalum 冶煉廠產量。
顧問公司 Harbor Aluminum 表示，阿聯是全球第五大鋁生產國，但仍遠低於最大產鋁國中國的規模。
大宗商品經紀公司 StoneX 報告指出，除伊朗外，2025 年整個海灣地區共冶煉了全球約 8% 的鋁。
倫敦鋁價作為全球基準，自戰爭爆發前已上漲約 4%，這次攻擊事件進一步強化市場對供應收緊及全球庫存下滑的預期，或將推動鋁價持續走高。
高盛指出，大宗商品價格上漲將對全球經濟構成壓力。
另一方面，由於油氣價格高企可能打擊耗能型金屬產業，其他金屬價格則呈下跌趨勢。
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