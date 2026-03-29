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川普稱美軍仍有3,554個伊朗目標！後續行動將迅速完成、再次威脅古巴

鉅亨網編譯莊閔棻

隨著美國與伊朗的衝突升溫，美國總統川普週五（27 日）在佛羅裡達州邁阿密舉行的一場會議上表示，美軍在伊朗仍有 3,554 個目標尚待攻擊，並強調，對這些目標的軍事行動將迅速完成。

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川普稱美軍仍有3,554個伊朗目標。(圖：REUTERS/TPG)

根據外媒報導，川普表示：「我們還有 3,554 個目標。這將很快完成。在某個時候，我們得決定下一步該怎麼做。」


針對伊朗鎖定美國航空母艦「亞伯拉罕 · 林肯號」（USS Abraham Lincoln）一事，川普宣稱德黑蘭發射多達 101 枚導彈攻擊這艘美軍航母，但所有來襲導彈都已被偵測並摧毀。

他說：「101 枚導彈全部被擊落，碎片散落在整個海面上。」

川普進一步指出，伊朗防空能力已大幅削弱。他說：「他們已經沒有防空能力，所以我們可以在他們頭頂上空盤旋，尋找我們想要的目標。」

川普發出威脅：「下一個是古巴」

與此同時，根據《央視》、《新華社》報導，川普 27 日也對古巴發出威脅，稱「下一個是古巴」。

川普當天也在同場會議上說：「順便提一句，下一個是古巴。」

今年初美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊後，進一步增加對古巴的壓力，包括實施新一輪石油限制措施。川普本月 15 日宣稱，將「先解決伊朗，然後是古巴」。

古巴外交部副部長德科西奧在美國媒體 22 日播出的訪談中表示，古巴軍隊正為美國可能發起的軍事侵略做準備。


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