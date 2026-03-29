美國全國爆發抗議川普集會！預計超900萬人參與、抗議場次登記大幅增加
鉅亨網新聞中心
根據《美聯社》等多家媒體報導，週六（ 28 日），美國各地爆發大規模反川普政府的抗議行動。
根據報導，組織方表示，全國 50 個州共安排了超過 3100 場抗議活動，預計參與人數突破 900 萬，可能創下美國歷史上規模最大的抗議紀錄。
「不要國王」（No kings）的抗議活動組織者指出，前兩輪集會分別在去年 6 月與 10 月舉行，吸引了約 500 萬與 700 萬人參加。
相較之下，本次活動不僅參與人數可能超過 900 萬，全國登記的抗議場次也比去年 10 月增加了 500 場，共註冊了 3100 多場抗議活動。
組織方代表表示，他們特別鼓舞的是，超過一半的抗議活動將在偏向共和黨或兩黨支持率相當的州和地區舉行。
他強調：「統計數據令人印象深刻，顯示這不是黨派問題。這實際上是你能做的最愛國的事情。」
根據《NBC》報導，抗議者在活動中表達了對伊朗政策、移民政策等議題的不滿。該媒體本月早前的全國民調也顯示，多數美國登記選民對川普政府在移民、伊朗政策、通膨及生活成本等問題上的處理方式感到不滿。
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