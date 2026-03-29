鉅亨網新聞中心 2026-03-29 19:00

西班牙《起義報》分析指出，當前圍繞伊朗的衝突，已不僅是軍事或核議題，而是關乎誰將主導未來全球貿易與經濟流通體系的關鍵戰役。

報導認為，2026 年的地緣政治競爭核心，已從領土爭奪轉向「運輸走廊」控制權，而伊朗正位於這場全球博弈的中心。

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《起義報》指出，若將世界地圖視為由能源與貨物流動構成的「動脈網路」，伊朗的位置幾乎無可取代。

該國同時連接裏海與波斯灣，並橫跨中亞至地中海的陸路通道，是歐亞大陸唯一具備完整連通能力的國家。

在此格局下，各大國對伊朗的依賴與競爭同步升高：

俄羅斯尋求繞過西方制裁的南向出口

中國希望避開海上軍事風險，建立通往歐洲的安全路徑

印度則試圖進入中亞市場而不經巴基斯坦

報導強調，誰能影響或控制伊朗，就等同掌握歐亞整合進程的「開關」。因此，當前美國、以色列與伊朗之間的軍事對峙，若僅從飛彈衝突解讀，將忽略更深層的戰略本質。

三大運輸走廊競逐主導權

報導指出，目前至少有三大跨區域經濟走廊，正爭奪亞洲與歐洲之間的貿易主導地位：

一、國際南北運輸走廊（INSTC）

由印度、俄羅斯、伊朗、亞塞拜然等國推動，透過鐵路與海運結合，連接孟買與聖彼得堡。

相較傳統經由蘇伊士運河的路線，該走廊可縮短 40% 至 60% 運輸時間，並降低最高達 55% 的成本。

近期完成的拉什特—阿斯塔拉鐵路（Rasht–Astara railway），就使俄羅斯貨物得以直達印度洋，無需經過蘇伊士運河，進一步削弱西方封鎖影響。

二、「一帶一路」倡議（BRI）

中國主導的全球基建與貿易網路，將伊朗視為關鍵樞紐。

2025 年西安至伊朗阿巴丹港鐵路開通後，貨運時間由傳統海運的 30 至 40 天縮短至約 15 天。

報導指出，此舉不僅具經濟效益，更具戰略意涵，有助中國降低對麻六甲海峽的依賴。

三、「印度－中東－歐洲經濟走廊」（IMEC）

由印度、美國、阿聯、沙烏地阿拉伯、法國、德國、義大利和歐盟推動，目標是建立一條完全繞過伊朗的替代路線，透過沙烏地阿拉伯、約旦和以色列將印度與歐洲連接起來。

然而，該計畫面臨許多阻礙，加薩戰爭和地區局勢升級減緩了其發展速度。

軍事衝突背後的真正目標

《起義報》分析稱，對於以色列，該國能否繼續作為區域主導強國生存下去，取決於伊朗能否鞏固其作為歐亞大陸中心樞紐的地位。換言之，戰火實際上圍繞「交通節點」與「物流通道」展開。

報導進一步指出，如果伊朗戰敗，它可能將失去進入全球市場的機會。對該國而言，成為全球樞紐還是地區附庸，是關乎存亡的問題。

然而，隨著陸路運輸逐漸成為更安全、可控的替代方案，傳統海上要道的重要性正受到挑戰，包括荷姆茲海峽、曼德海峽與蘇伊士運河等戰略咽喉。

對於戰局發展，《起義報》認為，若美國與以色列能在軍事上徹底擊敗伊朗，甚至推動政權更替，全球貿易版圖將出現重大轉變：

俄羅斯可能被進一步孤立

印度－中東－歐洲經濟走廊將取得主導地位

以色列有望成為亞歐貿易核心

不過，報導認為此一情境難以實現，原因在於軍事成本高昂，加上中東地區長期戰爭疲勞與伊朗本身的戰略縱深，使全面勝利的可能性偏低。

短期內更可能的結果，是各方陷入長期僵持，形成某種程度的「共存局面」：

伊朗維持生存並持續發展陸路走廊

「國際南北運輸走廊」與「一帶一路」加速推進

西方主導的印度 - 中東 - 歐洲經濟走廊則受制於區域動盪而進展緩慢

《起義報》總結指出，當前局勢並非傳統戰爭，而是一場圍繞 21 世紀全球貿易架構的競爭。真正的關鍵，不在於誰佔領更多土地，而是誰能掌握能源與商品的流通路徑。