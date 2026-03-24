鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-24 14:10

華盛頓一位聯邦法官將允許一項訴訟繼續進行，該訴訟指控美國億萬富翁馬斯克在去年擔任川普政府總統顧問期間，違憲行使行政權力。

馬斯克違憲？法官裁定：DOGE濫權訴訟續行、馬斯克「權力過大」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《彭博》報導，美國地方法官 Tanya Chutkan 週一（23 日）駁回了政府要求全面駁回此案的請求。

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該案由非營利組織提起，指控其成員因聯邦資金削減及大規模政府員工裁撤而受到損害。他們認為馬斯克在這些行動中扮演了非法且過大的角色。

這是針對政府效率部（DOGE）去年所採取行動的一系列訴訟之一，而這些訴訟至今仍持續進行，已超過馬斯克在美國政府任職的時間。他於去年春季辭去顧問職務。

不過，Chutkan 同意駁回對 DOGE 辦公室非法策劃解僱和終止撥款及合約的廣泛指控，認為這些指控過於寬泛，且與具體的機構行為脫節。

然而，她指出，非營利組織仍可繼續主張，馬斯克或任何領導 DOGE 的官員，行使的權力類似於需經參議院確認的內閣官員，可能違反憲法任命條款。

美國總統川普於去年重返白宮時，馬斯克主導 DOGE 專案，並擔任對外公開代表，儘管政府表示他並非正式的辦公室管理者。

Chutkan 指出，在案件早期階段，非營利組織的起訴書「充分指出 DOGE 領導人親自決定與發布指令，包括終止聯邦補助金、合約及裁員等重大事項。」

白宮與司法部的代表尚未立即對此發表評論。

另一起與 DOGE 相關的任命條款訴訟，目前正由馬里蘭州聯邦法官審理中。該案特別針對馬斯克指稱在關閉美國國際開發署（USAID）中所扮演的角色。

週一稍早，美國司法部請求最高法院攔截一個政府監督團體的行動，該團體正試圖獲取有關 DOGE 組織架構與活動的資訊及證詞。