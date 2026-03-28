鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-28 14:40

華爾街投行摩根士丹利 (MS-US) 於 3 月 13 日發布了一份僅限機構客戶閱讀的主題報告，報告標題僅四個字：「變革性 AI」（Transformative AI）。

分析指出，在投行界，「變革性」（transformative）一詞極少使用，其意涵相當於「遊戲規則重寫」，暗示 AI 即將帶來顛覆性影響。

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報告核心判斷指出，2026 年上半年，AI 將迎來一次「變革性」突破，其影響將遠超大多數人的預期。

摩根士丹利報告披露，全球正在進行的 AI 基礎設施投資規模已接近 3 兆美元。這筆資金超過英國一年 GDP、相當於全球年軍費的 1.5 倍，也接近中美兩國半導體年產值之和。

投資涵蓋數據中心、AI 晶片、雲端平台、大模型訓練及能源基礎設施，形成完整產業鏈。

報告指出，這些投資將於 2026 年上半年集中兌現，意味著這 3 兆美元不是在「布局未來」，而是在「引爆當下」。

而在過去幾個月，OpenAI、Anthropic、DeepSeek、字節跳動及輝達 (NVDA-US) 等多家頂級 AI 公司密集推出新一代產品，推理能力和自動化水準實現代際跳躍。

AI 成為通貨緊縮怪獸：成本下降幅度驚人

報告最引人注目的判斷之一是，AI 將成為強大的「通貨緊縮力量」，大幅降低各類工作的成本。

舉例而言，過去需要 10 人團隊兩週完成的市場調研，AI 可在數小時內完成八成工作；初級律師審閱合同，AI 能在幾分鐘內完成初篩並標注風險。

麥肯錫就預測，到 2026 年，40% 企業將集成 AI 代理，營運成本平均下降 20%-40%。

高盛則更為激進，認為 AI 提升生產力將在未來三年為全球經濟增加 7 兆美元產值，但也將重新分配大量工作崗位。

通貨緊縮意味著成本下降與價格體系重塑，企業若不使用 AI 降低成本，將面臨競爭壓力。這已不再是選擇題，而是生存題。

職業風險清單：誰最先被波及？

儘管摩根士丹利沒有直接點名哪些職業會被取代，但結合高盛、麥肯錫和 Gartner 的報告，「高風險職業」包括以下：

高危區（替代概率 >70%）：

初級工程師 / 測試工程師、資料錄入 / 初級分析師、標準化客服、基礎翻譯 / 校對、初級內容創作者。

轉型區（替代概率 30%-70%）：

中級工程師 / 架構師、市場分析師、平面設計師 / UI 設計師、財務分析師 / 審計師、律師助理 / 初級律師。