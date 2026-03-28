鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-28 16:40

根據新公開的法院文件，在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克對 OpenAI 提出未經請求的收購邀約之前，他曾在 2025 年 2 月詢問 Meta(META-US) 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg ），是否願意與他共同競標 OpenAI 的智慧財產權。

馬斯克曾邀祖克柏聯手競標OpenAI智慧財產權！974億美元收購案揭密。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，這些剛公開、未經刪減的文件，是馬斯克對 OpenAI 及其執行長奧特曼（Sam Altman ）提起的持續訴訟的一部分。文件也揭示了馬斯克與祖克柏之間的溝通細節。

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據悉，在一份未封存的證據中，祖克柏於 2025 年 2 月 3 日太平洋時間晚間 10 點 04 分發訊息給馬斯克，表示看起來馬斯克實際領導的部門、白宮的 DOGE 辦公室「正在取得進展」。

文件指出，祖克柏還提到，他的「團隊」將「隨時準備刪除任何洩露個資或威脅」與馬斯克在 DOGE 合作的人員相關的內容。

祖克柏在訊息中補充：「如果還有其他我可以幫忙的地方，請告訴我。」

不到半小時後，馬斯克對祖克柏的訊息以愛心表情回應，並隨後提出關於 OpenAI 的問題：「你願不願意和我以及其他一些人一起競標 OpenAI 的智慧財產權？」

祖克柏則回覆：「想線上討論嗎？」馬斯克對此訊息按讚，並回覆「明天早上打電話給你」。

不過，目前尚不清楚這通電話是否真的進行。Meta 發言人表示，公司對此不予置評。

法院文件與後續簡報顯示，馬斯克將祖克柏列為與他就 OpenAI 可能的「融資安排或投資」進行溝通的人士之一，但 OpenAI 在 2025 年 8 月 21 日提交的簡報中指出，「祖克柏與 Meta 均未簽署意向書」。

馬斯克向 OpenAI 提出高達 974 億美元收購案

2025 年 2 月 10 日，馬斯克領導的 xAI 與其他投資者組成的財團，向當時控制 OpenAI 的非營利組織提交了一份未經請求的 974 億美元收購邀約。

這份由馬斯克律師 Marc Toberoff 提交的收購案，旨在阻止 OpenAI 轉型為營利性公司。

對此，奧特曼迅速在社交平台 X 回應：「不用了，但如果你願意，我們可以用 97.4 億美元買下 Twitter。」

早在 2024 年 8 月，馬斯克便對奧特曼及 OpenAI 董事會成員提起訴訟，指控自己在投資過程中遭到欺騙。

他指出，OpenAI 創辦初期是以發展造福人類的 AI 為目標的非營利組織，但現在卻以盈利為主。

馬斯克在 OpenAI 初期投入約 3,800 萬美元，而在最新版本的訴訟中，他尋求最高達 1,340 億美元的損害賠償。

在另一段 2024 年 12 月 13 日的對話中，祖克柏告訴馬斯克，有人「洩露」了 Meta 致加州總檢察長的信件。這封信支持馬斯克對 OpenAI 提起的訴訟。祖克柏補充說：「我希望你能直接從我這裡聽到這件事。」

OpenAI 最終於 2025 年 10 月正式完成從非營利組織到營利性公司的轉型，但仍保留非營利部門。