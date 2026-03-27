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台股

〈台幣〉貶轉升陷觀望收31.88元 仍須提防通膨隱憂

鉅亨網記者王莞甯 台北

台股今 (27) 日偏弱整理，終場下跌 225 點收在 33112 點，新台幣則是由貶轉升，終場收在 31.88 元，升值 2.5 分，台北外匯經紀公司 13.68 億美元。

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新台幣由貶轉升，終場收在31.88元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.93 元、貶值 2.5 分開出後，盤中轉為升值，最高一度來到 31.855 元，全日高低價差 1.29 角。


觀察主要亞幣，泰銖轉為升值近 0.3%，新台幣收升近 0.1%，韓元人民幣處平盤附近整理，日元微貶 0.05% 左右，美元指數續彈約 0.1%。

統一投顧分析，美國和伊朗談判雙方各說各話，市場對中東戰爭短期達成停火協議的疑慮升溫，且隨著衝突時間拖長，氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應鏈。

統一投顧提醒，須提防美伊一旦談判破裂，行情劇烈波動再起，尤其油價持續居高不下，通膨隱憂未除前，全球央行利率政策仍有變數。


文章標籤

台幣聯準會升息匯市油價通膨

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