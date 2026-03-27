〈台幣〉貶轉升陷觀望收31.88元 仍須提防通膨隱憂

台股今 (27) 日偏弱整理，終場下跌 225 點收在 33112 點， 新台幣 則是由貶轉升，終場收在 31.88 元，升值 2.5 分，台北外匯經紀公司 13.68 億美元。

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統一投顧分析，美國和伊朗談判雙方各說各話，市場對中東戰爭短期達成停火協議的疑慮升溫，且隨著衝突時間拖長，氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應鏈。